Mercato Inter: si punta con decisione al gioiello argentino

Mercato Inter: si punta con decisione su Julian Alvarez, gioiello del River Plate.

L'amministratore delegato, Beppe Marotta, e il direttore sportivo, Piero Ausilio. starebbero infatti pensando di consegnare un paio di pedine a Simone Inzaghi per poter rinforzare una rosa che - per i noti motivi - non è stata completata nel mercato estivo. Uno dei reparti in cui, attualmente, la coperta appare un po' corta è l’attacco. Alexis Sanchez, come InterDipendenza vi ha anticipato in esclusiva il 7 ottobre (ecco l'articolo integrale), potrebbe percorrere la strada della rescissione contrattuale e trovare una squadra che gli garantisca un maggior minutaggio. 'Alleggerendosi' del pesante ingaggio del cileno, l'Inter avrebbe dunque qualche spazio di manovra. Obiettivo? L'eventuale sostituto di Edin Dzeko. Profilo? Una punta giovane da far crescere proprio alle spalle del cigno di Sarajevo.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Cittàceleste, uno dei nomi in cima alla lista sarebbe quello dell’attaccante argentino classe 2000 di proprietà del River Plate, Julian Alvarez. Su di lui l’Inter ha mosso i primi passi e potrebbe avere un vantaggio rispetto alle rivali – Milan su tutte – visto che già in passato la società nerazzurra si è trovata a trattare con il suo agente, Fernando Hidalgo, che è lo stesso che portò Diego Milito a Milano. Insomma, tantissimo interesse per quello che in patria è stato dipinto come il nuovo Lautaro Martinez.

Quello di Alvarez del River Plate, però, non è il solo nome che 'rimbalza' per il prossimo mercato dell'Inter. Nella lista sono stati segnati altri due profili interessanti: Gianluca Scamacca del Sassuolo (leggi qui le ultime) e poi a Luka Jovic del Real Madrid (qui l'approfondimento sul serbo). Senza dimenticare, come InterDipendenza vi racconta dal 7 ottobre (cliccate qui per l'esclusiva), nei radar dell'Inter c'è sempre Andrea Belotti, capitano del Torino.