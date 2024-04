Inter, le mani sul colpo futuro: lui non vede l’ora di vestire il nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/04/2024

Inter, mani sul colpo per il futuro. In casa nerazzurra l’euforia è tanta dopo la festa per la vittoria dello scudetto. La società, i giocatori e lo staff tecnico hanno toccato con mano l’affetto dei tifosi interisti che hanno inondato la città e la piazza del Duomo per onorare i propri beniamini. Ma in viale della Liberazione non c’è tempo per soffermarsi troppo su questi aspetti, e infatti la dirigenza sta programmando il prossimo futuro della rosa di Inzaghi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero messo le mani su un colpo per il futuro. Si tratta del portiere dell’Athletico Paranaense, Bento Krepski. Il brasiliano piace molto all’Inter che già da tempo lo avrebbe bloccato, anche se il suo prezzo è lievitato fino ad arrivare a 20 milioni. Dal canto suo, il classe 1999, non vede l’ora di vestire il nerazzurro e avrebbe chiesto alla sua società di non ostacolare il suo passaggio, nonostante l’interesse di molti club di Premier League.

La società brasiliana, non ha intenzione di mettere i bastoni tra le ruote al ragazzo per il suo approdo in Europa e ha già abbassato di molto il prezzo, dal momento che il giocatore, sul suo contratto, ha una clausola risolutoria da 60 milioni di euro. Vedremo se i nerazzurri riusciranno a sbloccare questa trattativa.