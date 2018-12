Inter Primavera: i nerazzurri cadono in casa contro il Napoli

Inter Primavera: il Napoli si impone due a zero contro i padroni di casa

Inter Primavera | Si è appena conclusa la gara tra i nerazzurri e il Napoli valida per il campionato Primavera. Sono stati gli ospiti ad imporsi per due a zero, portando a casa i tre punti dopo aver segnato una rete in ognuna delle due frazioni di gioco. Il risultato farebbe pensare ad una vittoria netta dei partenopei, ma l’andazzo del match è stato diverso.

I ragazzi guidati da Armando Madonna infatti hanno giocato una buona gara, e la fortuna non è stata di certo dalla loro parte. Addirittura tre infatti sono stati i legni colpiti dai ragazzi nerazzurri, che sono poi caduti sotto i colpi di Sgarbi prima e Gaetano poi.

Nel finale negato un rigore abbastanza netto all’Inter. Rigore che se fosse stato assegnato e realizzato avrebbe potuto forse riaprire il match. Ora la classifica dice che l’Inter occupa l’ottava posizione del suo girone con 15 punti, a 7 lunghezze di distanza dall’Atalanta capolista.