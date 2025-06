Tare, colpo basso ai nerazzurri: mi prendo l’attaccante titolare | C’è già l’accordo sull’ingaggio

Tare ha intenzione di costruire un Milan vincente: scippa il top player ai nerazzurri, la trattativa è alle fasi finali

L’estate del Milan è iniziata così come è terminato il campionato: in una bolgia più totale. E’ da parecchio tempo che non c’è serenità nell’ambiente rossonero ma non potrebbe essere altrimenti considerando come si è chiusa la stagione.

La vittoria della Supercoppa Italiana è solamente un granello di zucchero in un’annata decisamente amara. Hanno perso in finale di Coppa Italia, sono usciti ai playoff di Champions League ma soprattutto sono arrivati noni in campionato non qualificandosi per nessuna competizione europea.

Ecco il motivo per cui è stato chiamato Igli Tare. Serviva una figura di spessore e d’esperienza che riordinasse la dirigenza e prendesse la situazione in mano. Dal suo arrivo difatti abbiamo assistito a vari stravolgimenti, che hanno cambiato totalmente il modus operandi della società.

Il primo su tutti è il cambiamento del mister. Fuori Sergio Conceição e dentro Massimiliano Allegri, in totale opposizione alla scelta presa lo scorso anno che vide scartare Antonio Conte, andato poi al Napoli dove ha conquistato lo Scudetto.

Rivoluzione avviata

L’ex Juventus non ha avuto vita facile nell’ultimo ciclo nel club bianconero. C’è anche da dire che si trovava in una situazione tutt’altro che semplice data la precaria condizione societaria ma solamente il campo ci dirà in che modo impatterà sul Diavolo.

Adesso c’è prima da comprendere quale sarà la sua squadra a disposizione dato gli addii dei top player. Fuori Reijnders al Manchester City, in uscita Maignan e Theo Hernandez tra Inghilterra e Spagna e contatti tedeschi per Rafael Leao. Una vera e propria rivoluzione.

Assalto al bomber

Dal momento in cui il Milan si sta occupando delle cessioni, inevitabilmente ha già sondato quelli che sono gli acquisti. Tra gli obiettivi, con l’ipotesi che Allegri possa giocare con il 3-5-2 spunta il nome di Mateo Retegui in attacco, che potrebbe affiancare Santiago Gimenez, arrivato nella sessione di calciomercato invernale.

L’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale Italiana è stato protagonista assoluto nella stagione appena terminata. Per lui 25 reti in campionato che gli sono valse il titolo di capocannoniere, un bel bigliettino da visita che gli ha permesso di avere gli occhi puntati da tutti i migliori club del mondo. La Dea non vorrebbe privarsene, motivo per cui ha fissato una cifra decisamente alta per il suo cartellino ma il giocatore ha già trovato l’accordo coi rossoneri, una componente fondamentale che potrebbe far sbloccare la trattativa. Si attendono risvolti in merito ma Tare non molla: vuole portare l’oriundo a Milano.