Como-Inter, Bastoni bersaglio dei tifosi: ancora fischi

Dopo quanto accaduto a Lecce nell’ultima trasferta di campionato, Alessandro Bastoni è stato nuovamente bersaglio dei fischi del pubblico avversario. Nel match di Coppa Italia tra Como-Inter, disputato allo stadio Sinigaglia, il difensore nerazzurro e della nazionale italiana è stato contestato dal primo minuto ogni volta che ha toccato il pallone.

Il motivo delle proteste dei tifosi comaschi è legato a un episodio recente che continua a far discutere.

Bastoni-Kalulu, gli strascichi infiniti

Alessandro Bastoni è finito al centro di una vera e propria bufera mediatica e social dopo Inter-Juventus, big match valido per la 25ª giornata di Serie A. Durante la gara di San Siro, il difensore juventino Pierre Kalulu è stato espulso dopo un contrasto con Bastoni, già ammonito.

L’arbitro ha estratto il secondo cartellino giallo nei confronti del francese, ma i replay televisivi hanno mostrato come il contatto tra i due fosse praticamente inesistente, con Bastoni che sarebbe caduto accentuando l’intervento dell’ex Milan. Con il regolamento attuale, il VAR non può intervenire sui secondi cartellini gialli, motivo per cui la decisione arbitrale è rimasta invariata nonostante le proteste e le immagini piuttosto chiare.

L’esultanza e la bufera sui social

A far esplodere ulteriormente la polemica è stato il comportamento di Bastoni dopo l’espulsione: il difensore nerazzurro ha esultato alle spalle di Kalulu, ancora a terra, gesto che molti tifosi hanno interpretato come provocatorio. Il video dell’episodio ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando una vera ondata di critiche sui social. Il profilo Instagram del giocatore è stato preso d’assalto da commenti molto duri, con accuse di simulazione e comportamento antisportivo.

Tra gli insulti più frequenti compaiono parole come “simulatore” e “antisportivo”, oltre a messaggi ben più pesanti. La situazione è diventata talmente tesa che i social media manager dell’Inter hanno deciso di limitare i commenti sotto i post per arginare l’ondata di odio.

Anche su X (ex Twitter) il clima è rimasto acceso, con tifosi – soprattutto juventini – che hanno criticato duramente il difensore, arrivando in alcuni casi a chiedere addirittura la sua esclusione dalla Nazionale italiana.

Bastoni capitano ma accolto dai fischi

In questo contesto, il clima attorno al difensore è rimasto teso anche negli stadi. A Como, Cristian Chivu ha scelto comunque di affidargli la fascia da capitano per la sfida di Coppa Italia. Nonostante il ruolo di leader in campo, Bastoni è stato accolto da una pioggia di fischi per tutta la partita, segno che la polemica nata dopo Inter-Juventus non si è ancora placata.

Dopo quanto accaduto prima a Lecce e poi al Sinigaglia, il difensore nerazzurro dovrà probabilmente convivere con un clima ostile anche nelle prossime trasferte.