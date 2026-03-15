Inter News, testa alla Fiorentina: le ultime su Calhanoglu e Lautaro

Non è stato un giorno semplice in casa Inter. Il pareggio contro l’Atalanta, oltre a rallentare la corsa dei nerazzurri, ha lasciato dietro di sé anche numerose polemiche e ha riaperto scenari inattesi nella lotta al vertice.

Il risultato ha infatti offerto al Milan un’occasione per accorciare in classifica, riaccendendo una corsa scudetto che fino a pochi giorni fa sembrava decisamente indirizzata. Inter, serve una reazione immediata La squadra guidata da Chivu è ora chiamata a voltare pagina rapidamente. L’obiettivo è riprendere subito il cammino per non mettere in discussione un vantaggio che fino a poco tempo fa appariva solido. Il prossimo impegno sarà tutt’altro che semplice. I nerazzurri saranno infatti attesi dalla trasferta di Firenze contro la Fiorentina, una gara storicamente complicata per l’Inter. Proprio per questo servirà massima concentrazione per reagire dopo il passo falso e mantenere saldo il primato in classifica. Le condizioni di Calhanoglu e Lautaro Martinez In vista della sfida del Franchi potrebbero arrivare anche buone notizie dall’infermeria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Hakan Calhanoglu è vicino al pieno recupero. Il centrocampista turco dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo già nel corso della settimana e potrebbe essere a disposizione per la partita contro la Fiorentina. Situazione leggermente diversa invece per Lautaro Martinez. Non c’è pessimismo sulle condizioni dell’attaccante argentino, ma lo staff medico preferisce procedere con maggiore prudenza. Il capitano nerazzurro verrà monitorato giorno dopo giorno per capire se potrà essere disponibile per la trasferta di Firenze.