L’Inter doveva fare il suo in Champions League e i nerazzurri, in casa dell’Union SG, non hanno sbagliato. Dopo il difficile inizio, con i primi minuti in cui i padroni di casa hanno avuto diverse occasioni da gol, i ragazzi di Chivu sono riusciti a prendere in mano la partita. Nel finale di primo tempo, prima Dumfries e poi il super Lautaro, hanno indirizzato il match poi chiuso nella ripresa dove è arrivato anche il primo gol in Champions di Esposito. Per l’Inter si tratta della settima vittoria consecutiva e punta il record di 13, arrivato fra gennaio e marzo 2024 con Inzaghi allenatore.

Una settimana che doveva dire molto per Lautaro e compagni con tre trasferte consecutive. Nelle prime due gare sono arrivati 6 punti con 5 gol fatti e nessuno subito. Bisogna menzionare, tra gli aspetti più importanti, la capacità di soffrire. Sia a Roma sia all’inizio con l’Union SG, i nerazzurri hanno dovuto superare dei momenti complicati e lo hanno fatto da squadra. are gol all’Inter è veramente difficile con tutti che difendono la porta come, ad esempio, fatto da Lautaro con un clamoroso salvataggio sulla linea. A questo si deve aggiungere la capacità di fiutare i momenti dove prendersi il match. Ora arriva l’ultima delle 3 trasferte consecutive, in casa del Napoli.

Inter, dopo la Champions il Napoli

Due squadre che arrivano con umore decisamente opposto; l’Inter è alle stelle mentre il Napoli ha il morale sotto terra dopo i 6 gol presi in Olanda contro il PSV. I partenopei, nel big match con i nerazzurri, non possono permettersi di perdere. Serve un segnale per rialzare la testa mentre Lautaro e compagni possono mandare un segnale decisivo al campionato soprattutto a livello psicologico. Ci aspetta un match di altissima tensione.