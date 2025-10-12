L’Italia ha battuto l’Estonia 3-1 avvicinando la matematica certezza del secondo posto. Per essere certi di giocare i playoff, gli azzurri devono battere Israele martedì sera. Discorso diverso per il primato del girone considerando una differenza reti (primo criterio utile in caso di arrivo a pari punti) di -19. Recuperare tutti questi gol alla Norvegia, che deve ancora affrontare l’Estonia, è praticamente impossibile. Nel successo di ieri, sono diverse le note positive per gli azzurri tra cui Pio Esposito. Il centravanti, entrato al posto di Kean, ha dato ulteriore dimostrazione delle sue qualità.

Prestazione decisamente positiva quella fornita dell’attaccante nerazzurro; bravo nel far salire la squadra, nel proteggere palla e letale in area di rigore. Al primo pallone utile, su un preciso assist di Spinazzola, Pio Esposito ha calciato al volo realizzando il gol del momentaneo 3-0. Prima rete in azzurro per un giocatore che è pronto alla definitiva consacrazione tra nazionale ed Inter. Proprio i nerazzurri si godono il centravanti.

Inter, Pio Esposito titolare con la Roma? Aumentano le chance

L’attaccante, considerando le non perfette condizioni di Kean, potrebbe essere schierato titolare contro Israele. Per quanto riguarda l’Inter, i nerazzurri alla ripresa del campionato sono attesi dalla trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Un match dove Chivu dovrà rinunciare a Thuram e Lautaro rientrerà a ridosso della sfida. Ecco perché non è da escludere una chance da titolare per Pio Esposito, centravanti pronto a prendersi sia l’Inter sia la nazionale.