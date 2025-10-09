“Sono due anni che Marotta lo insegue” | Alla fine ci è riuscito: Inter, ecco chi sta per arrivare

Beppe Marotta pronto a chiudere una trattativa lunga due anni. Il presidente dell’Inter alla fine ci è riuscito a prenderlo.

Beppe Marotta colpisce ancora. La lungimiranza del presidente dell’Inter è da sempre un qualità che lo ha reso uno dei dirigenti più vincenti e rispettati d’Europa. La sua filosofia è chiara: anticipare le mosse del mercato e individuare giovani talenti pronti a esplodere o occasioni irripetibili.

Non è un caso se le sue squadre, sia ai tempi della Juventus che oggi all’Inter, hanno sempre potuto contare su innesti mirati e a basso costo, ma dall’alto rendimento. Questa abilità nel fiutare l’affare è, ancora una volta, la chiave di volta di una manovra sottile e prolungata.

La storia di questo affare, che sta per concludersi, affonda le sue radici ben due anni fa, quando Marotta pose gli occhi su un profilo specifico. Ha atteso con pazienza il momento giusto, monitorando costantemente la crescita e la situazione contrattuale del giocatore.

L’idea di un investimento a lungo termine, in un ruolo cruciale come la porta, è sempre stata una priorità nella sua strategia dirigenziale. L’idea per quel nome è sempre più ronzata nella testa di Marotta. E ora, finalmente, sembra essere arrivato il momento della raccolta.

L’accelerata decisiva

La necessità di pianificare con largo anticipo la successione dell’attuale portiere titolare, Yann Sommer, il cui contratto si avvicina alla scadenza, ha dato l’accelerata decisiva alla trattativa. L’Inter ha bisogno di una figura che garantisca stabilità e prospettiva per i prossimi anni, e il profilo individuato incarna perfettamente queste caratteristiche, Chissà se più di Martinez o Stankovic, quest’ultimo in forza al Club Brugge.

L’affare, condotto con estrema riservatezza e lontano dai riflettori, è la classica mossa “alla Marotta”: un colpo ben assestato che risolve una potenziale criticità prima che questa si manifesti. La dirigenza sembra aver messo a segno un punto a suo favore.

Aspettando la fumata bianca

“Atubolu è un portiere assolutamente di livello, è stato nella lista di diversi club inglesi, anche in quella del Napoli prima di andare sia sul rinnovo di Meret che su Milinkovic-Savic. Nella lista dell’Inter c’è già da un paio d’anni”, assicura il noto esperto di mercato”. così Fabrizio Romano.

Il noto esperto di mercato, proprio ipotizza la possibile acquisto. Non un rimpiazzo, ma una vera e propria scommessa sul futuro. Noah Atubolu, proprio lui: sta scalando posizioni nelle gerarchie per il prossimo portiere della Beneamata “Nella lista dell’Inter – prosegue Romano – c’è già da un paio d’anni, giocatore che l’Inter sta monitorando, anche se non è l’unico ma diversi di portieri sotto osservazione. L’estremo difensore tedesco attualmente difende i pali della porta del Friburgo e h agià attirato delle sirene di mercato. Ma L’inseguimento di Marotta potrebbe essere giunto al capolinea.