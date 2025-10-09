Un ritorno che nessuno si aspettava | Kalidou Koulibay di nuovo in Serie A

A quattro anni dalla partenza da Napoli, Kalidou Koulibaly decide di accettare la corte di una squadra di Serie A.

A Napoli se lo ricordano molto bene. Kalidou Koulibaly ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi partenopei con la sua esperienza esplosiva in Serie A, diventando semplicemente uno dei difensori più forti al mondo.

La sua fisicità, unita a una tecnica sopraffina per un difensore centrale, lo ha reso uno dei pilastri inamovibili del Napoli. Per anni, i suoi interventi decisivi e la sua leadership silenziosa hanno cementato la sua fama. La sua maglia numero 26 è diventata sinonimo di muro invalicabile al centro della difesa partenopea.

I ricordi delle sue galoppate palla al piede fuori dall’area e dei suoi recuperi in extremis sono ancora vivi nella mente di chi lo ha visto giocare. Il Senegal, la sua nazionale, lo ha visto elevarsi a capitano e icona, ma il suo periodo d’oro si è consumato principalmente in Italia, prima di volare per una stagione al Chelsea, poi accettare i tanti petroldollari dell’Al-Hilal.

La sua scelta di volare in Arabia Saudita era stata vista come l’addio definitivo al calcio europeo di alto livello. Un’operazione inevitabile per il club e per il giocatore stesso. A quanto pare non sarà così. La nostalgia quanto mai canaglia.

Ritorno al futuro

Dopo otto stagioni intense con la maglia azzurra, una in Blues, poi il trasferimento all’Al Hilal sembrava aver chiuso definitivamente il capitolo Serie A. Le sirene saudite, con le loro offerte economiche irrinunciabili, avevano convinto il difensore ad abbracciare una nuova avventura.

Un percorso che lo ha portato lontano dai riflettori del grande calcio continentale. Nessuno, francamente, si aspettava di rivederlo presto sui campi italiani. Eppure, a quattro anni dalla sua partenza da Napoli, si profila all’orizzonte uno scenario totalmente inatteso.

Di fronte a un bivio

Kalidou Koulibaly potrebbe infatti essere a un bivio cruciale della sua carriera internazionale. Le indiscrezioni di mercato si stanno facendo sempre più insistenti, parlando di un possibile clamoroso ritorno in Italia. Un’ipotesi che sta infiammando la fantasia dei sostenitori di molteplici squadre.

Secondo il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Al Hilal vorrebbe prolungare il contratto del difensore senegalese che scade nel 2026, ma punterebbe a cifre inferiori. Un’incertezza che apre scenari inattesi per i club italiani, che sognano in grande. Anche l’Inter, in cerca di un rinforzo di altissimo profilo per completare il proprio reparto difensivo, si è fatta avanti. La volontà del giocatore, tuttavia, sarà l’ago della bilancia ed è proprio da qui che partono i sogni dell’Inter ma non solo.