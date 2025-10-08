“Stavo per firmare con l’Inter, poi…” | Viene fuori tutto: i tifosi nerazzurra rimangono a bocca aperta

Esce fuori allo scoperto e dice tutto sull’Inter: il retroscena svelato lascia la tifoseria nerazzurra a bocca aperta.

La telenovela estiva che ha visto protagonista Ademola Lookman ha tenuto sulle spine i sostenitori dell’Inter per settimane, riempiendo le pagine dei quotidiani sportivi. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta era l’obiettivo di mercato dichiarato della dirigenza nerazzurra, con la Beneamata intenzionata a rinforzare il reparto offensivo con un elemento di grande impatto, fortemente voluto da Cristian Chivu.

La sua velocità e il suo fiuto per il gol lo rendevano il profilo ideale per il gioco in verticale dell’erede di Simone Inzaghi, un nome caldissimo per tutto il calciomercato. Per mesi si era parlato di una trattativa che sembrava sul punto di terminare.

Le indiscrezioni si sono rincorse senza sosta, alimentate da presunti accordi raggiunti tra il nigeriano e il club nerazzurro, sebbene l’ufficialità non sia mai arrivata. Sembrava che Lookman avesse espresso chiaramente la sua preferenza per il trasferimento all’Inter, attirato dal progetto nuovo ma pur sempre ambizioso.

L’ottimismo tra i tifosi era palpabile, quasi una certezza che l’affare si sarebbe concluso positivamente. Tuttavia, il muro bergamasco si è dimostrato insormontabile. L’Atalanta, nota per la sua intransigenza nelle trattative, non ha voluto privarsi del suo gioiello come fece un’estate prima con Koopmeiners.

Una rivelazione choc

Ma è proprio in questo contesto di grandi mancate occasioni che irrompe una rivelazione choc che lascia ancora più sbigottiti del mancato passaggio di Lookman all’Inter. Non si tratta infatti dell’esterno offensivo dell’Atalanta, alla fine rimasto a Bergamo e reintegrato nel gruppo squadra di Juric.

Un protagonista del calcio mondiale, un top player universalmente riconosciuto, ha ammesso di essere stato a un passo dal vestire la maglia nerazzurra prima che il destino intervenisse a stravolgere i suoi piani.

È tutto vero

A rivelare tutto, Xavi Hernandez, una delle leggende azulgrana, un maestro del Tiki-Taka, la cui carriera è indissolubilmente legata a una sola squadra: il Barcelona. Eppure non doveva andare a finire così.

“Stavo per firmare con l’Inter, avevamo un accordo molto avanzato“. Così l’ex Barça, ora allenatore senza panchina. Nel lontano 2008 l’idillio con il Barcelona sembrava finito, l’Inter lo aveva capito e fu vicinissimo al trasferimento. Perché non si concretizzò? L’arrivo di Pep Guardiola sulla panchina del Barcelona ha cambiato ogni prospettiva. Xavi è rimasto, è diventato il fulcro di una delle squadre più forti di sempre, e l’Inter ha perso un potenziale fuoriclasse. Roba da rimanere a bocca aperta.