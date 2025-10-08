Tonali a Milano con l’agente | Incontro decisivo, tutto fatto: torna in Serie A

Il Nazionale Azzurro è sbarcato a Milano nei giorni scorsi insieme al suo agente. Incontro decisivo, tutto fatto. Sarà Serie A.

Il trasferimento di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle ha rappresentato un doloroso strappo per i tifosi rossoneri, ma ha anche segnato l’inizio di una fase complessa della sua carriera, superata per fortuna alla stragrande.

Pochi mesi dopo l’approdo in Premier League, infatti, il centrocampista della Nazionale è stato travolto dallo scandalo scommesse, che lo ha costretto a un lungo periodo lontano dal campo, compresa la mancata partecipazione all’Europeo tedesco.

Un momento buio, ovvio. Ma che Sandro Tonali è riuscito a mettersi alle spalle, combattendo la ludopatia fuori dal campo, e impressionando tutti in campo, sia con il Newcastle sia con la Nazionale, prima di Spalletti e ora in mano a Ringhio Gattuso.

Dopo la squalifica, Tonali ha dimostrato una straordinaria forza mentale e una ritrovata maturità, tornando a essere un pilastro fondamentale nel centrocampo del Newcastle. Le sue prestazioni in Inghilterra sono subito tornate ad altissimi livelli, consacrandolo nuovamente tra i migliori interpreti del ruolo in Europa. Un vero e proprio ritorno in grande stile.

Un punto fermo

Questa rinascita calcistica non è passata inosservata al CT della Nazionale, Gennaro Gattuso, che lo ha subito reintegrato nel gruppo Azzurro. Tonali è rapidamente diventato un punto fermo della mediana, il metronomo imprescindibile per la Nazionale, mostrando una leadership e una visione di gioco che erano mancate. Senza dimenticare un gol pesantissimo a Israele.

Il suo rientro in Italia per gli impegni con la Nazionale, in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026, ha però fatto riaccendere le voci di mercato, con i maggiori club italiani in allerta per la sua posizione in Premier League.

L’incontro

A quanto pare, ci siamo. Proprio in questi giorni, infatti, il centrocampista del Newcastle ha avuto un incontro riservatissimo a Milano con il suo agente, Beppe Riso. Un summit che va ben oltre il semplice aggiornamento sulla stagione in Premier League.

Secondo indiscrezioni, avrebbe posto le basi per un clamoroso rientro in Serie A. La Juventus resta in primissima fila e non ha mai abbandonato l’idea di portare Sandro Tonali nella Torino bianconera, considerandolo l’obiettivo primario per il centrocampo. I bianconeri vogliono affondare il colpo già in questa estate per evitare che si scateni una vera e propria asta, italiana e internazionale, visto che l’ex Milan sarebbe propenso a tornare in Italia, a determinate condizioni.