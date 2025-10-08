Marotta regala soldi alla Juventus | Ecco il prossimo rinforzo di Chivu: operazione anticipata

L’Inter si sta muovendo prima del tempo per portare un rinforzo tanto richiesto da Cristian Chivu. Ma regala soldi alla Juventus.

L’Inter non perde tempo e con una mossa a sorpresa sta definendo l’acquisto che rilancerà le ambizioni scudetto di Cristian Chivu per la prossima stagione. La dirigenza nerazzurra, con a capo Beppe Marotta e il braccio destro Ausilio, vuole garantire al tecnico romeno un upgrade per gennaio, operando con largo anticipo e puntando su giovani di prospettiva.

L’obiettivo primario è rinforzare la difesa, un reparto destinato a subire importanti cambiamenti a causa delle scadenze contrattuali che incombono sui veterani. Nonostante l’ottima stagione, infatti, la linea difensiva dovrà essere rinnovata. Perché?

Perché Francesco Acerbi e Stefan De Vrij sono in scadenza, e non sembrano esserci le basi per prolungarne i rispettivi contratti. Per questo motivo, il direttore sportivo sta intensificando i contatti per individuare il profilo ideale da affiancare a Alessandro Bastoni, ma soprattutto Akanji, quest’ultimo in prestito dal Manchester City, anche se Marotta vuole chiudere anticipatamente per il suo riscatto.

La lista dei nomi accostati ai nerazzurri per la retroguardia è lunga e ricca di profili internazionali di altissimo livello. Nelle scorse settimane si è parlato a lungo di Joel Ordonez, centrale del Club Brugge, un giovane che piace moltissimo. Non l’unico.

Marotta sfoglia la margherita

C’è la suggestione Kim Min-jae, difensore sudcoreano che non sta vivendo un periodo esaltante al Bayern Monaco dopo la vittoria dello scudetto con il Napoli made in Luciano Spalletti. A Monaco di Baviera, peraltro, gioca anche Dayot Upamecano, il cui contratto è in scadenza e il cui nome è finito tra i papabili rinforzi nerazzurri per la difesa.

Tuttavia, l’Inter sembra aver battuto tutti sul tempo vari contender individuando un profilo dal potenziale enorme, un giocatore già pronto a misurarsi con i palcoscenici più importanti del nostro campionato.

E la Juventus ringrazia

Il nome caldo, che sta circolando con insistenza durante questa soste per gli impegni delle nazionali, compresa quella di Ringhio Gattuso, è quello di Tarik Muharemović, talentuoso centrale difensivo, classe 2003, di proprietà del Sassuolo. Il bosniaco, cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Juventus, sta attirando l’attenzione dei top club italiani, con Marotta in pole position per portarlo nella Milano nerazzurra.

L’affare però potrebbe far storcere il naso a qualche tifoso nerazzurro. Se portata a termine la mossa dell’Inter può trasformarsi in un inatteso regalo alla Juventus. Che, nel momento in cui ha ceduto Tarik Muharemović, si è tenuta il 50% della futura rivendita. Un’operazione che, in ogni caso, garantirà alla Signora un incasso sicuro e consistente.