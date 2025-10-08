Chivu ora è diventato credibile | Ma batte cassa: addirittura tre gli acquisti dell’Inter a gennaio

Dal kappaò nel derby d’Italia, l’Inter non ha più sbagliato. Chivu ha trovato la quadra ma ora batte cassa. Tre acquisti a gennaio.

Con il senno di poi, seppur sanguinosa, mortifera e clamorosa, il ribaltone dello Stadium contro la Juventus, quel 4-3 senza senso, ha fatto bene all’Inter. Dal kappaò nel derby d’Italia, l’Inter non ne ha sbagliata più una, né in campionato né in Champions League.

Una grande sterzata quella nerazzurra, che ha iniziato a inanellare una serie impressionante di vittorie che ha ristabilito le gerarchie. Cristian Chivu, l’uomo al centro delle critiche per un avvio incerto, ha finalmente trovato la quadra e la sua posizione sulla panchina è ora più solida che mai.

La squadra è apparsa compatta, fluida e ha ritrovato quella voglia di lottare che sembrava smarrita. La convincente vittoria per 4-1 contro la Cremonese a San Siro ha certificato questa rinascita totale. Non è stata solo una vittoria.

Si è rivista l’Inter dominante della prima parte della scorsa stagione, che ha ribadito la forza del gruppo. Il San Siro, tornato a essere un fortino inespugnabile, ha assistito a una prova di forza, carattere e qualità, guidata dal rinato Bonny, protagonista assoluto con un gol e tre assist. Ma tutta la squadra ha girato su altissimi livelli.

Stop and go

L’Inter ha saputo archiviare in fretta i momenti di difficoltà trasformandoli in una potente energia positiva, ritrovando quella fluidità offensiva che era venuta meno. Chivu, ambizioso e coerente con la linea dettata dalla dirigenza, ha ottenuto la risposta che cercava: una squadra viva che sa soffrire ma anche divertirsi.

Tuttavia, sebbene l’entusiasmo sia alle stelle, la vittoria non ha potuto mascherare quelle che sono le esigenze primarie di mercato. Il processo di rinnovamento della rosa, in particolare nel reparto arretrato, è solo all’inizio.

I rinforzi richiesti

Cristian Chivu ora batte cassa. Forte della sua ritrovata credibilità, il tecnico romeno non ha alcuna intenzione di fermarsi sul mercato per completare la sua opera. La difesa, pur non crollando, continua a necessitare di rinforzi mirati e di spessore per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.

L’obiettivo tracciato da Marotta e Ausilio è duplice: ringiovanire la rosa e al contempo inserire un difensore di caratura internazionale che possa guidare il gruppo. Secondo Tuttomercatoweb, Chivu avrebbe presentato alla dirigenza nerazzurra una lista di ben tre difensori. Confermato il sì a Joel Ordonez del Club Brugge, giovane talento eclettico già seguito in estate. Piace Jakub Kiwior dell’Arsenal, ex difensore dello Spezia. Il vero sogno proibito è Kim Min-jae del Bayern Monaco, il roccioso centrale sudcoreano campione d’Italia con il Napoli di Spalletti. L’Inter vuole essere ambiziosa: di questi tre, qualcuno potrebbe arrivare già a gennaio.