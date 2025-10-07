“Al 101% in nerazzurro” | L’annuncio che fa impazzire di gioia i tifosi: Inter, è già fatta!

L’entusiasmo chiama entusiasmo: in campo l’Inter è tornata a essere competitiva. Marotta e Ausilio altrettanto al mercato.

Se vincere aiuta a vincere, l’entusiasmo (ritrovato) chiama entusiasmo. In campo l’Inter è tornata a essere competitiva, a tratti dominante, vincente e convincente come nel 4-1 rifilato alla Cremonese prima della sosta per le nazionali.

La squadra di Chivu ha saputo rialzarsi dopo il sanguinoso derby d’Italia, iniziando a correre all’impazzata, sia in campionato sia in Champions League. Il merito va a una rosa più completa che sembra aver risolto i problemi offensivi della scorsa stagione, quando il reparto attaccanti non era così profondo.

L’Inter ora può contare su diverse opzioni di qualità in ogni zona del campo. Funzionano infatti gli attaccanti di rincalzo, due giovani di assoluto valore che stanno facendo benissimo. Sia Pio Esposito sia soprattutto Bonny possono far rifiatare i titolarissimi Lautaro Martinez e Thuram, quest’ultimo attualmente fermo ai box per un infortunio.

L’anno scorso, al contrario, la coperta era decisamente corta in avanti, visto che con Arnautovic, Taremi e Correa i nerazzurri non riuscivano a dare la stessa continuità di rendimento, calando sia di intensità sia di qualità.

Un marchio di fabbrica

L’Inter ha ritrovato anche quella solidità difensiva che è sempre stata un marchio di fabbrica, fondamentale per puntare al vertice in Italia e in Europa. Il reparto arretrato è stato rinforzato con un acquisto mirato.

Un difensore di caratura internazionale che si è subito calato perfettamente nella realtà nerazzurra. Il suo impatto è stato dirompente, tanto da meritarsi immediatamente un posto da titolare nella difesa a tre di Cristian Chivu, mettendo tutti d’accordo.

Marotta e Ausilio cavalcano l’onda

L’onda d’entusiasmo che avvolge l’ambiente nerazzurro non si ferma però solo ai risultati del campo. Anche la dirigenza interista, composta dal dinamico duo Marotta e Ausilio, ha trovato la quadra per il futuro sul fronte del calciomercato. Consapevoli del fatto che giocatori come Acerbi e De Vrij sono in scadenza e non rinnoveranno i loro contratti, Marotta e Ausilio stanno già pensando concretamente alla prossima stagione e a come blindare i migliori nuovi arrivi.

Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Manuel Akanji resterà all’Inter al 101%. L’Inter ha l’intenzione assoluta, chiara e diretta di riscattare il nazionale svizzero. L’intenzione dell’Inter è quella di versare i 15 milioni al Manchester City e procedere con l’operazione a fine stagione. L’obiettivo è blindare il difensore svizzero a prescindere dal fatto che l’obbligo di riscatto condizionato scatti o meno.