Inter, ma che combini | Via un big nerazzurro per appena 25 milioni di euro

Grave errore da parte della dirigenza nerazzurra. L’Inter perde un big per appena 25 milioni di euro. Senza poter fare nulla.

Siamo entrati da poco in autunno, ma nella Milano nerazzurra sembra essere primavera. Sta sbocciando l’Inter di Cristian Chivu. L’erede di Simone Inzaghi in panchina ha compiuto uno switch tattico e mentale evidente, culminato nel convincente 4-1 rifilato alla Cremonese a San Siro, squadra che era arrivata imbattuta.

Il primo tempo è stato un saggio di calcio rapido e verticale, confermando che Chivu ha trovato la quadra perfetta per la sua Inter. La metamorfosi della squadra all’indomani della rocambolesca sconfitta nel derby d’Italia contro la Juventus, è stata sorprendente.

L’Inter ha mostrato un’identità di gioco ben definita, con i meccanismi oliati e una condizione fisica eccellente. Non è solo il risultato a fare notizia, ma la mentalità con cui la squadra affronta ogni partita, frutto di un lavoro meticoloso dell’allenatore romeno.

I tifosi sono tornati a riempire il Meazza, ma soprattutto a sognano in grande, vedendo nel nuovo che avanza, un qualcosa che genera pensieri stupendi per il prosieguo della stagione. Il pari tra Juventus e Milan poi, ha aumenta ottimismo e classifica.

Un grave errore di pianificazione

Nonostante l’euforia del momento, però, la dirigenza nerazzurra si trova a dover fare i conti con un grave errore di pianificazione che potrebbe costare carissimo in futuro. L’euforia per il presente rischia di scontrarsi con una realtà contrattuale che lascia la porta aperta a un doloroso addio di uno dei big nerazzurri.

Il protagonista di questa spinosa questione è Denzel Dumfries, un elemento fondamentale per gli schemi di Chivu grazie alla sua capacità di spinta e copertura sulla fascia. Un vero big dell’organico che l’Inter ha costruito e valorizzato, la cui importanza in campo è cresciuta esponenzialmente nelle ultime stagioni, attirando l’attenzione dei club europei.

Lo spauracchio da esorcizzare

Come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Inter ha le mani legate e potrebbe perdere il giocatore per appena 25 milioni di euro. Questa cifra è il valore della clausola rescissoria inserita nel contratto dell’olandese. Una clausola che, senza un tempestivo rinnovo, rimarrà attiva e valida anche per l’estate del 2026, lasciando l’Inter totalmente in balia degli eventi.

Il pericolo di veder partire Dumfries è dunque concreto. Se Marotta e Ausilio non riuscirà a blindare il giocatore con un nuovo accordo, l’Inter si ritroverà senza poter fare nulla contro l’interesse di top club, in particolare quelli di Inghilterra e Spagna, che seguono con attenzione il laterale olandese. Un amaro errore dirigenziale che rischia di far svanire un capitale tecnico ed economico. Quella clausola è uno spauracchio da esorcizzare in fretta.