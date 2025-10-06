“Poteva già partire ad agosto” | Svelato tutto. Frattesi lascia l’Inter a gennaio

Un retroscena di un recente passato diventa l’occasione per uno scambio in un prossimo futuro. Frattesi via dall’Inter a gennaio.

È cambiato tutto in così poco tempo che quasi ci si dimentica i problemi di inizio campionato da parte dell’Inter. Squadra lenta e prevedibile, Chivu addirittura a rischio esonero secondo i bookies, tanti dubbi sui nerazzurri a fine ciclo. E invece no.

Dal clamoroso kappaò dello Stadium dove l’Inter, avanti 3-2 a meno di dieci minuti dalla fine, si è vista ribaltare 4-3, è cambiato tutto. In meglio. Da lì in poi la squadra di Chivu le ha vinte tutte, in campionato e in Champions.

Il centrocampo, ora solido e rinvigorito da un rinnovato entusiasmo, è stato al centro di intense manovre di mercato estive, con un retroscena svelato in questi giorni. Stiamo parlando di Davide Frattesi, già nel mirino dei top club italiani ed europei. La rivelazione arriva direttamente da Fabrizio Romano.

L’esperto di mercato ha infatti rivelato che negli ultimi, frenetici giorni della sessione estiva, il Newcastle United è tornato alla carica per il centrocampista. I Magpies avevano effettuato una chiamata last-minute per sondare con l’Inter le condizioni di un’eventuale, rapidissima operazione. Un tentativo a sorpresa che avrebbe potuto destabilizzare i piani nerazzurri.

Assalto respinto. Ma…

La posizione della dirigenza interista era, fortunatamente per i tifosi nerazzurri, chiara: l’intenzione di Marotta era quella di trattenere Frattesi, ritenuto un elemento strategico per il presente e il futuro del club. Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, l’Inter era consapevole che di fronte a una proposta economica monstre, la situazione sarebbe potuta cambiare repentinamente,

A fare la differenza, e a salvare il centrocampo nerazzurro, è stato un concatenarsi di eventi sul fronte inglese. A seguito di un infortunio di Tonali, poi rivelatosi non gravissimo come nelle previsioni, il Newcastle ha deciso di virare su un obiettivo diverso, prendendo il talento tedesco Nick Woltemade, attaccante prelevato dallo Stoccarda. Assalto respinto, dunque. Sì, ma attenzione.

Una situazione in divenire

Nonostante la permanenza estiva, la situazione del centrocampista romano potrebbe però riaprirsi in vista della sessione di gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe delineando un’ipotesi clamorosa che lo vedrebbe coinvolto in un scambio con la Roma.

Il nome sul piatto è di altissimo livello e risponde a quello di Lorenzo Pellegrini, ex capitano e bandiera giallorossa, colui che ha deciso nuovamente l’ultimo derby con la Lazio, ma in scadenza e con le valigie pronte.

Lo scenario di un possibile “trade” tra i due centrocampisti, entrambi nel giro della Nazionale, potrebbe diventare un argomento caldo molto presto. Al rientro in campo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, c’è proprio Roma-Inter all’Olimpico. Potrebbe diventare l’occasione perfetta per le dirigenze per sedersi a un tavolo e discutere concretamente di questa suggestiva operazione.