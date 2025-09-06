L’Inter è andata alla pausa con 3 punti in due partite; dopo la vittoria contro il Torino, i nerazzurri sono stati sconfitti, in rimonta, dall’Udinese. Il vantaggio di Dumfries è stato ribaltato da Davis prima e Atta poi. Un match dove i ragazzi di Chivu non sono riusciti a riproporre quanto di buono avevano fatto all’esordio in campionato. I friulani hanno dimostrato una grande solidità difensiva nonostante i nerazzurri abbiamo inserito tutti i giocatori offensivi a disposizione. Tra questi anche Pio Esposito, giovane attaccante di cui si parla un gran bene e dal quale ci si aspetta molto.

Contro l’Udinese, Pio Esposito sarebbe potuto essere decisivo con un gran colpo di tacco per Thuram; assist reso nullo da un super intervento di Solet bravo ad anticipare l’attaccante francese. Non è stato sicuramente l’esordio dei sogni ma, bisogna assolutamente considerarlo, era una situazione di partita non semplice. Il futuro di Pio Esposito in ogni caso sembra essere decisamente roseo con il giocatore che vuole sfruttare questa stagione per imporsi a grandi livelli.

Non solo l’Inter: Pio Esposito protagonista anche in nazionale

Prima l’esordio con l’Inter in campionato, successivamente quello con la nazionale di Gattuso; sul punteggio di 3-0 (partita poi finita 5-0), il tecnico ha regalato la soddisfazione a Pio Esposito di entrare in un match ufficiale della nazionale. A differenza del match contro l’Udinese, l’attaccante non ha avuto modo di mettersi in mostra ma il discorso non cambia. Negli ultimi 5 giorni Pio Esposito ha mosso i primi passi per prendersi sia l’Inter sia l’Italia.