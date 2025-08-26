Esordio migliore non poteva esserci; l’Inter ha vinto 5-0 contro il Torino mandando un messaggio ben preciso al campionato. I nerazzurri, dopo le delusioni della scorsa stagione, vogliono lottare fino alla fine per lo scudetto. Ieri i ragazzi di Chivu lo hanno dimostrato all’interno di 90 minuti in cui sono diverse le indicazioni positive. La prima riguarda la prestazione di Sucic; il nuovo centrocampista nerazzurro ha disputato una partita di altissimo livello con un gran assist per il gol del momentaneo 2-0.

Tra i nuovi acquisti ha fatto bene anche Bonny; l’attaccante, entrato nella ripresa, ha partecipato alla festa del gol. Una rete che può mettere in difficoltà l’allenatore nelle scelte future. L’ex Parma, sia nel precampionato sia contro il Torino, ha fatto vedere di poter essere una buonissima alternativa all’interno della stagione. Non hanno invece avuto modo di incidere Luis Henrique e Diouf, altri due elementi pronti a dare il loro contributo.

Inter, Thuram e Lautaro iniziano al meglio

Inutile girarci intorno; Thuram e Lautaro, nonostante ottime alternative come Bonny e Esposito, rappresentano la certezza offensiva dei nerazzurri. Il francese, dopo una stagione di alti e bassi, vuole essere più continuo mentre l’argentino è il leader dell’attacco dell’Inter. E’ solo l’inizio ma la partita con il Torino fa ben sperare per il resto della stagione.