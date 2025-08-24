Inter, Taremi ad un passo dall’addio: la situazione

Tra campo e mercato; l’Inter, in attesa dell’esordio in campionato contro il Torino, continua a lavorare sul calciomercato. L’arrivo di Diouf ha confermato il cambio di strategia con la società nerazzurra che aveva bisogno di un rinforzo in mezzo al campo; il prossimo obiettivo è un difensore ma il club sta lavorando anche alle uscite. Zalewski è passato all’Atalanta, Asllani è andato al Torino. Ora è il turno di Taremi, attaccante arrivato la scorsa sessione estiva ma che non è riuscito a dimostrare le proprie qualità.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Taremi potrebbe essere in Olanda. Il centravanti interessa al PSV e l’operazione sembra poter andare in porto nelle prossime ore. L’unico grande ostacolo riguarda l’ingaggio del giocatore, da 3 milioni di euro ma la situazione potrebbe essere sbloccata dalla volontà dell’attaccante di voler restare in Europa. La sua uscita potrebbe poi spingere la società nerazzurra a tornare sul mercato per un nuovo colpo offensivo.

Inter, Taremi: addio senza rimpianti

Il probabile addio di Taremi non porterà troppi rimpianti in casa nerazzurra; l’attaccante non è infatti riuscito ad imporsi nel campionato italiano. Un solo gol, su rigore e diverse prestazioni non all’altezza delle qualità di un giocatore che, in maglia Porto, aveva dimostrato le sue qualità.