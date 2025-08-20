Inter, non solo Zalewski: è una pioggia di milioni | Ne arrivano altri dieci da un’altra cessione

Non solo Zalewski, Marotta e Ausilio confezionano un’altra cessione che fa da apripista all’arrivo del grande sogno di mercato dell’Inter.

Ora non ci sono più dubbi, il comunicato ufficiale dell’Atalanta ratifica il passaggio di Nikola Zalewski dall’Inter all’Atalanta. Stessi colori, diverse opportunità per l’Inter, che continua ad aumentare il proprio tesoretto per il grande sogno del mercato estivo.

Non è soltanto un’operazione record quella del nazionale polacco, riscattato a luglio dalla Roma e rivenduto ad agosto all’Atalanta. E non è nemmeno un affare da apripista all’arrivo di Lookman, ma un affare che porta diverse conseguenze.

La prima è una manna dal cielo per l’Inter, una signora plusvalenza-lampo: l’ex esterno della Roma, riscattato per 6,5 milioni di euro, è stato rivenduto a 17: Marotta, Ausilio e Baccin hanno garantito dunque una plusvalenza al club di 10,5 milioni, perdendo però un calciatore che è sempre riuscito a dare il suo contributo alla causa, come sottolinea anche Tuttomercatoweb.

“Può una città, uno spogliatoio, un gruppo, diventare la tua casa in poco più di 6 mesi? Si. Milano per me è stato questo. L’Inter per me è stato questo”. Chi arriva all’Inter, si porta con sé emozioni uniche: il saluto di Zalweski sui social non fa altro che confermare questo sentiment.

Non chiamatelo più tesoretto

Ma la cessione di Zalewski non sarà l’ultima dell’Inter prima del grande colpo di mercato che tutti, tifosi interisti e media, stanno aspettando dall’Inter. Sembra che finalmente si sia sbloccata la questione Asllani.

L’albanese è vicino alla cessione, questa sì a lui gradita: secondo Fabrizio Romano il Bologna sarebbe vicino all’acquisto. Un’operazione da circa 10 milioni di euro più una percentuale del 40% a favore dell’Inter sulla futura rivendita. Se così fosse il tesoretto dell’Inter derivante dagli esuberi salirebbe fino a oltre 50 milioni di euro. La cifra per prendere Lookman?

Obiettivo centrato

Assolutamente no. Almeno questo è il pensiero di Sky, secondo cui l’Inter avrebbe comunicato all’Atalanta di non essere più sul giocatore. La trattativa non è andata a buon fine sia per il muro alzato dalla Dea sia per altri fattori: in primis proprio dal passaggio di Zalewski all’Atalanta, il trasferimento non sarebbe stata possibile se ci fosse stata la trattativa per Lookman ancora in piedi. E la seconda?

L’Inter ha altre priorità, stop all’idea tattica delle tre punti, Chivu vorrebbe un giocatore in più a centrocampo per giocare con un trequartista, che sia Calha o Frattesi, conta il giusto. L’obiettivo che l’Inter ha nel mirino è ancora Manu Koné della Roma. I Friedkin hanno posto il veto sull’offerta da 40 milioni di euro, ma con le cessioni di Zalewski e, quasi certamente, di Asllani, ora la premiata ditta Marotta e Ausilio, ha la forza economica per alzare la cifra da pagare per Koné.