Inter, soldi da spendere ora ce ne sono | Operazione lampo: un nuovo nerazzurro che nessuno si aspettava

Giornate frenetiche in casa nerazzurra. Le cessioni hanno permesso all’Inter di effettuare una sorprendente operazione lampo.

Altro che assalto a Lookman. Le recenti e inaspettate cessioni degli esuberi nerazzurri hanno permesso all’Inter di sbloccare risorse economiche preziose, cambiando repentinamente le strategie di mercato.

Le casse nerazzurre hanno iniziato a riempirsi grazie a un’attenta gestione delle uscite. L’addio di Zalewski, ceduto all’Atalanta per 17 milioni di euro, ha rappresentato un’iniezione di liquidità fondamentale. A questa si sono sommate altre importanti partenze, tra cui quella di Buchanan al Villarreal e le uscite dei giovani Stankovic e Agoume. Se poi dovesse concretizzarsi anche la cessione di Asllani (Bologna in pole), la cifra totale incassata supererebbe i 50 milioni di euro.

Un tesoretto che non sarà impiegato per le piste che sembravano calde fino a pochi giorni fa. Il nome di Lookman non è più una priorità. Se non ci saranno delle offerte adeguate, il nigeriano resterà a Bergamo, anche se questa sorprendente risoluzione del caso estivo relativo al nigeriano, interesserebbe il giusto a un’Inter in altre faccende affaccendata.

L’obiettivo della dirigenza dell’Inter è quello costruire una rosa completa e profonda a Cristian Chivu, in grado di affrontare la lunga stagione su più fronti senza cali di rendimento. Il mercato dell’Inter, insomma, va ben oltre Lookman.

Più opzioni sul tavolo

Il no secco dei Friedkin alla cessione di Koné non ha affatto fermato l’Inter. Il centrocampista della Roma ha preso il posto di Lookman a livello di priorità, così si spiegano le cessioni degli esuberi che l’Inter sta facendo in questa ultima parte di mercato.

Da qui il cambio di strategia. I tifosi aspettavano rinforzi in attacco e a centrocampo, ma la dirigenza ha spiazzato tutti con un’operazione destinata a rafforzare il reparto difensivo, magari con l’ausilio della cessione di Pavard, cedibile a quanto pare rispetto a Bisseck, lui sì tenuto in grande considerazione da Chivu.

Il nome nuovo

L’Inter è alla ricerca di un difensore di livello internazionale e tra i profili valutati, spunta il nome di Dayot Upamecano, centrale del Bayern Monaco e della nazionale francese. I bavaresi, nonostante la nota rigidità nelle trattative, hanno aperto uno spiraglio.

Non sarà una trattativa semplice, Upamecano viene valutato 35 milioni di euro, ma i soldi incassati dalle cessioni degli esuberi, permettono all’Inter quantomeno di trattare con il Bayern Monaco. Anche perché è un profilo che serve proprio a Chivu: forte fisicamente, veloce e abile nell’impostazione dal basso, caratteristiche che lo rendono ideale per il sistema di gioco dell’allenatore romeno. E se alla fine Koné e Upamecano facessero dimenticare Lookman? Chissà, si scoprirà nei prossimi giorni.