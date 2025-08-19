L’Inter perde un altro derby | Tare è più veloce e deciso: la new entry è rossonera

Tare batte sul tempo Ausilio: il Milan supera l’Inter nella corsa alla new entry che vestirà di rossonero e non di nerazzurro.

Ancora un derby. Ancora una sconfitta. Se sul campo l’ultima stagione di Simone Inzaghi all’Inter è stata un incubo, con ben cinque stracittadine perse, tra cui il ribaltone di Riyadh è valso un trofeo, la Supercoppa, a forti tinte rossonere, anche sul mercato la musica non sembra cambiare.

I nerazzurri, dopo aver subito l’ennesimo sgarbo, si ritrovano a dover fare i conti con una realtà sempre più amara: il Milan, rivale di sempre, continua a dettare legge nel face to face non solo sul rettangolo verde, ma anche tra le scrivanie.

La “stracittadina del mercato” sembra aver preso una piega inaspettata. La dirigenza nerazzurra aveva messo gli occhi su un giovane talento, lo aveva seguito, aveva avviato i contatti, ma ancora una volta la rivale cittadina è riuscita a strappare il giocatore dalle mani del direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi interisti.

Il calciomercato estivo è sempre un periodo di grande fermento. Le trattative si susseguono a ritmi serrati, le indiscrezioni si rincorrono e i tifosi sognano ad occhi aperti i colpi in entrata. Ma per l‘Inter, questa estate rischia di trasformarsi in una vera e propria beffa.

La sgasata di Tare

Dopo aver perso la possibilità di ingaggiare un talento che sembrava ad un passo, i nerazzurri devono ora rincorrere le rivali. Vuoi per certe dinamiche proprie del mercato sostenibile che impone delle uscite prima delle entrate, vuoi per la secca sgasata di Tare, più veloce e deciso rispetto ad Ausilio, il Milan s’è portato in grande vantaggio per Koni de Winter.

Il giovane difensore belga, un classe 2002 che ha attirato le attenzioni di diversi club europei grazie alle super prestazioni con il Genoa, era uno degli attenzionati dell’Inter insieme a Leoni. A quanto pare bisogna depennare il suo nome dalla lista di Ausilio.

Stretta finale

L’Inter aveva avviato le prime manovre per portarlo a Milano e l’idea di vederlo vestire la maglia nerazzurra era sempre più concreta. Ma il Milan, con un’azione fulminea e decisa, è riuscito a superare la concorrenza, accelerando la trattativa e mettendo il giocatore sotto contratto.

Operazione da venti milioni di euro, più bonus. Decisiva un’altra mossa di Tare. Che è riuscito a chiudere la trattativa per il passaggio di Thiaw in Premier al Newcastle, un affarone che ha permesso al Milan di vincere un altro derby.