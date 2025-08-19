Inter, sgarro di Inzaghi | L’ex colpisce al cuore i nerazzurri: fatta per il suo pupillo

Colpo al cuore pulsante dell’Inter. Nerazzurri sotto choc, c’è di mezzo proprio Simone Inzaghi: proprio lui.

Il mondo del calcio si prepara a una nuova, clamorosa offensiva da parte del ricchissimo Al-Hilal. Dopo aver sferrato attacchi a giocatori di primo piano in tutto il panorama europeo, la società araba alza ancora una volta l’asticella, mirando a uno dei pilastri dell’Inter campione d’Italia.

Non si tratta di un semplice acquisto, ma di un vero e proprio assalto al cuore pulsante della squadra che, negli ultimi anni, è diventata la più vincente in Italia. La notizia, che sta rimbalzando tra le redazioni sportive, è di quelle che scuotono le fondamenta di un progetto vincente.

Il club saudita, infatti, sembra voler puntare tutto su una figura chiave, un artefice silenzioso ma fondamentale dei successi nerazzurri. Un pezzo pregiato della Beneamata, che in questi anni è cresciuto fino a diventare un’eccellenza nel suo ruolo.

L’uomo nel mirino dell’Al-Hilal è proprio colui che ha lavorato a stretto contatto con Simone Inzaghi, l’allenatore che ha guidato l’Inter a trionfi indimenticabili. I due, con la loro intesa e il loro lavoro metodico, hanno costruito una macchina perfetta, capace di vincere in Italia e di raggiungere traguardi importanti anche in Europa, con due finali di Champions.

Una nuova strategia

Un tandem che ha saputo valorizzare i talenti, individuare i colpi giusti e trasformare la rosa in un collettivo inarrestabile. L’Al-Hilal, con la sua proposta milionaria, tenta di spezzare questo legame indissolubile.

Tutto rientra nella nuova strategia dell’ambizioso piano saudita. Niente più campioni che vanno a svernare in Arabia, ma big in piena maturità calcistica, come dimostrato dall’acquisto di Retegui da parte dell’Al-Qadisiya. Ma l’Al-Hilal, dopo aver convinto Simone Inzaghi, vola ancora più in alto.

Assalto frontale

Un’offerta che non si può rifiutare, in grado di far vacillare chiunque. Questo l’ambizioso piano del club arabo, deciso a far ricongiungere Simone Inzaghi con Piero Ausilio, il direttore sportivo che, con il suo lavoro meticoloso e la sua visione, ha contribuito in maniera decisiva a costruire l’Inter vincente di oggi.

Secondo Tuttosport, infatti, Piero Ausilio sarebbe balzato in testa alle preferenze dell’Al-Hilal, superando Giuntoli e Paul Mitchell, perfino Rui Pedro Braz, attuale ds del Benfica, che a settembre lascerà il club portoghese. Il suo ottimo rapporto con Inzaghi, con cui ha collaborato per quattro anni, rende il suo profilo particolarmente interessante. Se dovesse andare in porto sarebbe un choc per Oaktree, che ha sempre puntato sul management esistente, prima del passaggio di proprietà.