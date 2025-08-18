L’Inter sta cercando di far ripartire il calciomercato in questi ultimi giorni per rinforzare la rosa di Chivu e avvicinarsi, se non superare, il Napoli nelle gerarchie per la lotta scudetto. Dopo la cessione di Zalewski all’Atalanta e il ben avviato discorso per Asllani al Bologna, la società nerazzurra vuole concentrarsi sulle entrante; l’obiettivo è rinforzare difesa e centrocampo con Kone della Roma messo in cima alla lista dei desideri. Trattativa non semplice visto che i giallorossi non vogliono privarsi di un giocatore fondamentale per il gioco di Gasperini. Ci sono invece novità per quanto riguarda l’attacco. L’Inter ha preso una decisione definitiva su Lookman.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, la società nerazzurra informerà gli agenti del giocatore sulla chiusura dell’affare. La trattativa tra i due club è congelata ormai da settimane con l’Inter che non ha mai trovato l’accordo economico con i bergamaschi per portare Lookman alla corte di Chivu. Si chiude dunque uno dei tormentoni estivi di questa sessione di calciomercato; conclusione che non farà felice l’attaccante che ha provato in tutti i modi a spingere il trasferimento all’Inter. Ora per lui si apre l’opzione Premier.

Inter, niente Lookman: la situazione attacco

Cambio di strategia dunque nell’attacco nerazzurro con l’Inter rimasta soddisfatta dell’apporto di Bonny e Pio Esposito; i due rappresentano le alternative a Lautaro e Thuram per competere, nel migliore dei modi, all’interno di una stagione con diverse competizioni.