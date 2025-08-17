L’Inter ha chiuso il precampionato con la vittoria, per 2-0, contro l’Olympiakos. Una partita che ha lasciato buone indicazioni a Chivu; il tecnico però deve fare attenzione all’infortunio di Dimarco, uscito alla mezz’ora del primo tempo e che dovrà essere rivalutato nel corso delle prossime ore in vista dell’esordio in campionato. Per quanto riguarda il calciomercato, l’Inter potrebbe perdere Zalewski. L’esterno, riscattato proprio in questa sessione estiva di mercato dalla Roma, piace all’Atalanta.

Il club bergamasco cerca un nuovo esterno sinistro considerando la sola presenza, in quel ruolo, del giovane Ahanor. L’Atalanta segue anche Gosens ma la prima offerta alla Fiorentina è stata rifiutata dal club viola. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, la trattativa tra Inter ed Atalanta per l’affare Zalewski è aperta. I prossimi giorni saranno determinanti per capire se ci sarà l’apertura, da parte del club nerazzurro, alla cessione dell’esterno sinistro.

Inter, da Zalewski ai possibili nuovi innesti

In uscita dunque dobbiamo fare attenzione al nome di Zalewski; per quanto riguarda i nuovi innesti, dopo il mancato arrivo di Kone (tolto dal mercato da parte della società giallorossa, si tornerà probabilmente su Lookman. I nerazzurri non vogliano abbandonare definitivamente la pista che porta all’attaccante, considerato il profilo ideale per rinforzare la rosa di Chivu. Per quanto riguarda la difesa, un nuovo centrale può arrivare solo in caso di una cessione.