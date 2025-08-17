“Io, il nuovo Dumfries” | New entry in casa Inter. Napoli e contendenti allo scudetto avvisati

Nuovo acquisto in casa Inter: i nerazzurri avvisano il Napoli e tutti i contender per lo scudetto. Una risorsa per Chivu.

Riduttivo etichettarlo come terzino. Con la sua velocità e la sua potenza, Denzel Dumfries è stato uno degli elementi chiave di tutti i successi dell’Inter, uno degli alfieri che ha letteralmente dato scacco matto a tutti i contender per lo scudetto due campionati fa.

La sua corsa instancabile sulla fascia destra è un motore che non si ferma mai, trasformando il suo ruolo da semplice difensore in quello di un’autentica ala aggiunta. Una punta esterna all’occorrenza, capace di portare in dote tanti gol, alcuni pesantissimi.

Non c’è dubbio che le sue doti fisiche siano eccezionali. La sua forza gli permette di vincere duelli aerei e contrasti duri, mentre la sua velocità bruciante gli consente di coprire l’intera fascia, sia in fase difensiva che offensiva. Ma Dumfries non è solo muscoli.

L’olandese ha sviluppato un’intelligenza tattica notevole, che gli permette di leggere il gioco e di trovarsi spesso al posto giusto al momento giusto, creando superiorità numerica e cross pericolosi per i compagni in area. La sua capacità di inserimento senza palla è un incubo per le difese avversarie, che spesso si trovano sorprese dalle sue improvvise incursioni in area di rigore.

Un contributo decisivo

Che si tratti di un assist, di un gol o di un’azione difensiva cruciale, Dumfries ha sempre lasciato il segno. La sua presenza è una garanzia per la squadra, che può contare su di lui per mantenere l’equilibrio e per dare il via a rapide ripartenze.

Per gli avversari è una spina nel fianco costante, un giocatore che costringe l’avversario a raddoppiare le marcature, aprendo così spazi per gli altri attaccanti nerazzurri. Questo lo rende uno degli esterni più completi e decisivi della Serie A, un vero e proprio alfiere capace di spostare gli equilibri di una partita.

Un suo degno erede

Dumfries è stato un’arma letale per Simone Inzaghi, e continuerà ad esserlo per Chivu visto che ha da poco rinnovato il suo contratto, un’operazione per niente affatto scontato. Così l’Inter ha attinto dal mercato per avere il suo erede. In tutto e per tutto.

“È la sfida che cercavo a questo punto di carriera, e lo dico con la massima ammirazione per Denzel”. Luis Henrique sta utilizzando questo pre-season non solo per convincere Cristian Chivu, ma anche per rubare con gli occhi dall’olandese. “Denzel è un martello – assicura l’ex OM in uno stralcio di un’intervista apparsa – io lo studio tanto”. Anche l’Inter non vede l’ora che Luis Henrique faccia l’upgrade giusto. Altrimenti non l’avrebbe pagato 23 milioni di euro, bonus esclusi.