Questa sera l’Inter affronterà l’ultima amichevole precampionato; i nerazzurri giocheranno con l’Olympiakos in quello che, probabilmente, sarà il test generale in vista dell’esordio in Serie A. Le indicazioni avute fino ad ora da Chivu sono state sicuramente positive specie dal punto di vista mentale. La squadra riesce sempre a reagire allo svantaggio e sta offrendo trame di gioco interessanti. I discorso dei gol subiti andrà comunque risolto perché non si può sempre sperare di fare un gol in più dell’avversario. Tornando al match contro l’Olympiakos saranno due gli assenti in casa Inter.

Chivu, come detto, non potrà contare su due titolari; si tratta di Frattesi e Carlos Augusto, fermato da un piccolo affaticamento muscolare. Visto l’imminente inizio della stagione non è opportuno andare a correre rischi. I due giocatori verranno valutati nel corso dei prossimi giorni in vista dell’esordio in campionato. Contro l’Olympiakos dunque possibile conferma per Sucic con Luis Henrique e Dimarco titolari sulle corsie esterne.

Inter, dal match con l’Olympiakos alla situazione di mercato

Non solo il campo ma anche il discorso relativo al mercato. Nella serata di ieri, la Roma ha rifiutato l’offerta per Kone ritirando il centrocampista dal mercato. L’Inter dunque potrebbe tornare prepotentemente su Lookman ma deve fare attenzione anche alle uscite con Pavard richiesto da diverse squadre. Il difensore rischia dunque l’addio con i nerazzurri che, a quel punto, avrebbero bisogno di un nuovo difensore.