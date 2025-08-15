La sensazione è che, in questa fase finale del calciomercato, l’Inter sarà particolarmente attiva per chiudere gli ultimi colpi e regalare a Chivu una rosa in grado di competere su tutti i fronti. Sono previste operazioni sia in entrata sia in uscita; uno dei giocatori che può lasciare l’Inter è Pavard. Il difensore non è considerato incedibile dai nerazzurri e un suo addio permetterebbe al club di tornare sul mercato per un nuovo centrale. L’ex Bayern Monaco è finito nel mirino del Lille ma serve la giusta offerta se per chiudere l’operazione.

Sono diversi i nomi che l’Inter sta valutando come nuovo difensore dopo che sono sfumati sia Leoni sia De Winter. Occhio al nome di Solet, centrale in forza all’Udinese e reduce da una stagione decisamente positiva dove ha dimostrato qualità importanti, specialmente a livello fisico. Prossimi giorni dunque saranno fondamentali per capire le possibilità, in casa nerazzurra, di portare un nuovo centrale difensivo alla corte di Chivu.

Inter, da Pavard alla situazione Lookman-Kone

Pavard, come detto, può lasciare i nerazzurri; per quanto riguarda il mercato in entrata, nella giornata di ieri, si è accesa la pista Kone. Il centrocampista giallorosso piace all’Inter e l’operazione può chiudersi per una cifra intorno ai 45 milioni tra parte fissa e bonus. L’eventuale arrivo del francese chiuderebbe, definitivamente, le porte alla trattativa Lookman. L’attaccante, obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo dei nerazzurri, è separato in casa Atalanta ma la situazione non si sblocca. I nerazzurri non possono attendere in eterno e, per questo, potrebbero cambiare la strategia di mercato.