Casting Inter, Marotta e Ausilio hanno deciso | È lui la prima scelta: la trattativa entra nel vivo. Si chiude

Il pre-season dell’Inter di Chivu sta dando delle indicazioni molto importanti. Casting e prima scelta: Marotta e Ausilio pronti a chiudere.

Senza fretta ma senza pausa. Aspettando gli ultimi colpi di mercato, l’Inter di Cristian Chivu cresce, sia a livello individuale che di squadra. Le buone indicazioni avute contro il Monaco, sono vitamina per una squadra che ha una gran voglia di dimenticare la stagione passata, quella degli “zeru tituli”.

Il successo in rimonta in terra monegasca ha una valenza: prestazione convincente, successo in rimonta (e in inferiorità numero per il rosso a Calha nel primo tempo) firmato da Lautaro Martinez e ancora una volta da Bonny a trovare il gol del definitivo 2-1.

Le buone notizie arrivano certamente dai due marcatori nerazzurri. E se per Lautaro Martinez è la regola e non un’eccezione, colpisce positivamente l’inizio di Bonny. Bene Bastoni e Pavard, nonostante quest’ultimo non è affatto detto che resti. Dimarco è quello di sempre.

Da rivedere Sucic, che alterna ottime giocate a momenti bui, ma il croato c’è. A differenza di Luiz Henrique. Che migliora, ma non ha ancora fatto capire ai tifosi perché costa tre volte il partente Sebastiano Esposito.

Il mercato sullo sfondo

Al di là di un risultato che non fa certo classifica, è un’Inter sì in crescita ma ha ancora bisogno di puntellare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Con il mercato aperto, d’altronde, può accadere di tutti. Anche che cambi la pole di quel difensore di cui l’Inter ha bisogno.

Non è un segreto che l’Inter stia attenzionando Leoni del Parma: è un talento pronto a sbocciare, ha già lavorato con Cristian Chivu, un prospetto di quelli che piacciono a Oaktree, desiderosi di abbassare quella benedetta età media del gruppo squadra, nella scorsa stagione la più alta d’Europa.

Il sorpasso

Secondo Tuttomercatoweb, però, il prescelto nel casting di Marotta e Ausilio non è più Leoni, bensì Koni de Winter, altro difensore da tempo nel mirino della dirigenza nerazzurra. Ebbene, ci sarebbe stato l’importante sorpasso.

Il belga è più pronto rispetto al difensore del Parma, ma soprattutto costa meno del ducale, per questo sono stati ripresi i contatti con il Genoa. Ma anche con gli entourage di Bisseck e Pavard, se uno dei due dovesse partire, l’Inter potrebbe chiudere da un momento all’altro per il difensore belga, cresciuto e messosi in evidenza nella Juventus Next Gen.