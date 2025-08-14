L’Inter ha bisogno di chiudere nel migliore dei modi il calciomercato. Oltre a Lookman (per il quale non si registrano ancora passi avanti nella trattativa), serve anche un difensore centrale. L’obiettivo principale era Leoni ma le richieste del Parma erano toppo alte e alla fine il giocatore è andato a Liverpool dove si confronterà con un campionato difficile come la Premier League. Non solo Leoni: è sfumata anche la principale alternativa, De Winter passato al Milan. Una situazione non semplice per i nerazzurri che sembrano aver individuato un nuovo nome per rinforzare la propria retroguardia.

Stando alle ultime notizie, l’Inter ha messo gli occhi su Badè del Siviglia; l’affare potrebbe essere facilitato dalla situazione del club andaluso che ha bisogno di cedere se vuole registrare i nuovi giocatori. Ecco perché, nei prossimi giorni, il centrale può lasciare il Siviglia. I nerazzurri devono fare i conti con la concorrenza di club di Premier e di Bundesliga. Servirà dunque la giusta offerta per chiudere l’operazione e regalare finalmente il difensore a Chivu.

Inter, le alternative a Badè

Il club nerazzurro, per rinforzare la retroguardia, non sta lavorando su un solo tavolo. Oltre a Badè, la società segue anche Chalobah del Chelsea e Solet dell’Udinese. Bisogna però sottolineare come si tratti di due piste difficili da realizzare considerando i costi decisamente alti. L’Inter, in ogni caso, sta lavorando per un nuovo difensore dopo le trattative, sfumate, per Leoni e De Winter.