Senza Inzaghi non è incedibile per l’Inter | Arriva l’offerta giusta: non vestirà più di nerazzurri

Il cambio di guida tecnica all’Inter porta altre conseguenze: chi era inamovibile con Simone Inzaghi non lo è con Chivu. Ergo parte.

Ogni allenatore ha le “fisse”. Non è soltanto un discorso di natura tattica, di sistema di gioco, ma proprio di giocatori. O di fedelissimi, come vengono etichettati, quelli che molti allenatori fanno di tutto per averli, anche in squadre diverse.

Nel ciclo ante Cristian Chivu, Simone Inzaghi ha fatto di tutto, sin dal suo arrivo, per avere i suoi fedelissimi. Il paradosso dei paradossi è stato Correa: l’allenatore emiliano volle portarlo con sé a tutti i costi quando lasciò le sponde biancoceleste del Tevere per volare nella Milano nerazzurra.

Correa all’Inter non ha mai inciso, sin dall’inizio, beccato a più riprese dagli stessi tifosi della Beneamata, che non gli hanno mai perdonato nulla al Meazza, fischiandolo senza pietà, se non fosse per quel carattere un po’ così, senza tigna.

Eppure Simone Inzaghi lo ha voluto fino alla scadenza del suo contratto. Ironia della sorte sono andati via insieme: uno in Arabia Saudita all’Al-Hilal, l’altro in Brasile per provare l’esperienza con la maglia del Botafogo. Ma ci sono altri fedelissimi di Simone Inzaghi che, senza il loro parafulmine, sono a rischio cessione.

In bilico

Oaktree è stata chiara con il management nerazzurro: bisogna abbassare la media del rosa a disposizione di Cristian Chivu, la più alta d’Europa, con prospetti interessanti ma giovani. In questo contesto vanno inquadrati gli arrivi di Bonny e quel Pio Esposito da considerare a tutti gli effetti come un nuovo acquisto.

Via Simone Inzaghi, ringiovanimento della rosa: due certezze che di fatto liberano Francesco Acerbi dalla bolla nel quale ha vissuto fin dall’arrivo di quell’allenatore con cui ha lavorato sin dai tempi della Lazio. Quindi?

Arrivano le offerte

Logico in questo quadro pensare che il difensore nerazzurro, 37 anni già compiuto, non sia certo un incedibile per l’Inter di Chivu, tra l’altro in cerca proprio di un difensore come Leoni, diciotto anni più piccolo, tanto per intenderci.

Ebbene, secondo SportMediaset, sarebbero arrivate delle offerte dalla Spagna per l’ex Nazionale Azzurro, di diverso tenore rispetto a quelle arabe. Che il giocatore, il cui contratto scade a giugno 2026, non hai mai preso in considerazione. Diverso il discorso per quelle del Maiorca. Una suggestione che potrebbe esplodere in una trattativa vera e propria nei prossimi giorni. Perché? Perché senza Simone Inzaghi, non è più blindato.