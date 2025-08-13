L’Inter, nella serata di ieri, ha pareggiato in amichevole contro il Monza dimostrando, come buon segnale, la capacità di reagire dopo lo svantaggio. Il campionato si avvicina e i segnali per Chivu sono più che positivi. Per quanto riguarda il discorso relativo al mercato, la società sta lavorando con l’obiettivo di regalare al tecnico gli ultimi rinforzi; a livello offensivo piace tanto Lookman ma non è ancora stato trovato l’accordo definitivo con l’Atalanta. Diverso il discorso per la difesa dove il preferito, Leoni, rischia di andare in Premier League.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, la possibilità di andare al Liverpool per il giovane centrale sta diventando sempre più concreta. Nonostante le voci su un suo approdo in Serie A, con Inter, Milan e Juventus interessate, è il club inglese la squadra ad un passo dall’ingaggiare Leoni. Dal punto di vista economico, si parla di più di 30 milioni di euro per accontentare il Parma. Al difensore l’ipotesi piace e non poco; l’operazione si avvia verso la conclusione

Inter, Leoni si allontana: i possibili scenari a livello difensivo

Con De Winter al Milan e Leoni destinazione Liverpool, l’Inter deve ragionare sulla difesa. Per migliorare il reparto, la sensazione è che serve una cessione. I maggiori indiziati sono Bisseck e Pavard anche se il primo sembra essere molto gradito a Chivu per la sua duttilità e la sua forza fisica. Per l’ex Bayern Monaco si aspetta l’offerta giusta.