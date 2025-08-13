Sono gli ultimi giorni di calciomercato e l’Inter ha bisogno di chiudere le ultime operazioni tra entrate ed uscite. Per quanto riguarda le cessioni bisogna risolvere alcune situazioni come, ad esempio, quella relativa ad Asllani. Il centrocampista non è più al centro del progetto nerazzurro e, nonostante la titolarità nell’amichevole di ieri contro il Monza, è destinato a lasciare l’Inter. Ci aveva provato il Betis ma il giocatore ha rifiutato l’offerta perché vorrebbe restare in Serie A; il problema riguarda i costi con i nerazzurri che chiedono 15 milioni di euro.

Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Torino ci sta provando per il centrocampista. I granata sono molto attivi sul calciomercato e hanno bisogno di un altro esterno offensivo. Un giocatore come Asllani si sposerebbe perfettamente nel sistema di gioco di Baroni a cui serve un centrocampista in grado di dettare tempi e ritmi di gioco. A questo bisogna aggiungere anche la voglia, di Asllani, di rilanciarsi dopo una stagione complicata.

Inter, non solo il Torino su Asllani

Il Torino dunque ci sta provando per Asllani ma la società granata deve fare i conti con la concorrenza di un’altra squadra di Serie A. Stiamo parlando del Bologna. Tra rossoblù e nerazzurri ci sono stati contatti diretti e, nelle prossime ore, potrebbero esserci delle novità. Italiano ha bisogno di un nuovo centrocampista dopo l’infortunio di Ferguson che non sembra dare garanzie a livello fisico.