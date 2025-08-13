Inter, un’uscita che fa discutere | La coperta diventa troppo corta: urge un altro acquisto, per forza

L’Inter si è rinforzata, e molto, in attacco. Ma con l’uscita di un nerazzurro la coperta diventa troppo corta. Urge un altro acquisto.

Entusiasmo e tanta voglia di riscatto. Sono i due sentiment che dominano l’alba del pre-season dell’Inter. Una nuova Inter, anche se fino a un certo punto: Cristian Chivu ha una visione differente da Simone Inzaghi, ma va detto che tutti i big vestono ancora nerazzurro.

Entusiasmo e voglia di riscatto, ok. Ma negli ultimi giorni sta prendendo piede un altro sentiment, soprattutto nei media: il mercato è ancora aperto, ma alcune mosse recenti sembrano aver accorciato la coperta, creando la necessità di un’ulteriore, indispensabile, spesa.

È un’Inter diversa in attacco, senza più Arnautovic e Correa, in scadenza a giugno ma comunque non altezza del dinamico duo Lautaro Martinez-Thuram, ma con volti nuovi che rappresentano il volere di Oaktree, giovani di prospettiva proprio come Bonny (preso dal Parma) o Pio Esposito, tornato dall’esperienza allo Spezia per restare.

Le aspettative su di loro sono alte e la speranza è che possano confermare le ottime premesse viste nelle giovanili. Ma se sembra ben coperto, i problemi iniziano a farsi sentire altrove. Ed è qui che le riflessioni diventano forti, con una conseguenza inevitabili: bisogna comprare ancora.

In uscita

Bisseck ha detto sì al Crystal Palace. Le Eagles devono ancora trovare l’accordo con l’Inter, ma a prescindere da tutto là dietro serve quantità, lo dicono le statistiche (tanto care ad Allegri): tranne qualche eccezione, lo scudetto lo vince nella stragrande maggioranza dei casi, chi è super solido in difesa.

E in questo l’Inter pecca in quantità di difensori . Bisseck a parte, anche Palacios è fuori dai piani di Chivu. L’argentino, che non si è mai messo in evidenza nemmeno con Simone Inzaghi, è promesso sposo del Basilea. La sua cessione, che sembrava scontata, lascerebbe un altro vuoto in difesa, rendendo la situazione ancora più critica. Numericamente parlando.

Urge un rinforzo

Palacios, 22 anni, ha collezionato solo due presenze con l’Inter. A gennaio 2025 è passato in prestito al Monza per giocare con più continuità, ma anche qui ha racimolato solo 8 partite in Serie A. Il Basilea può garantirgli più minuti. L’Inter dovrebbe tenersi il controriscatto, come sostiene Gazzetta dello Sport.

A quel punto, però, l’Inter dovrà fare per forza qualcosa dietro. E, nonostante le parole di Marotta, si deve tornare per forza a parlare di Leoni: prospetto interessante, una tipologia che piace a Oaktree, un giocatore che Chivu conosce bene. Manca il terzo indizio, quello più importante, il cash.