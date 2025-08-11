L’Inter ha ricevuto delle buone indicazioni dall’amichevole contro il Monaco soprattutto per la condizione fisica di una squadra che ha saputo tenere in inferiorità numerica per 60 minuti. Chivu dunque può essere soddisfatto in vista dell’inizio della stagione. Per quanto riguarda il discorso relativo al calciomercato, i nerazzurri sono sempre alla ricerca dell’accordo con l’Atalanta per chiudere il discorso Lookman. Oltre all’esterno dei bergamaschi, l’Inter cerca anche un difensore.

Il grande obiettivo della società nerazzurra è Leoni, giovane centrale del Parma che Chivu conosce molto bene. Arrivare al giocatore non sarà per nulla semplice considerando la richiesta della società di 40 milioni di euro. Una mano potrebbe arrivare dal mercato in uscita e, da questo punto di vista, occhio alla situazione Pavard. Il difensore che, nello scarso campionato ha avuto qualche problema fisico di troppo, potrebbe essere ceduto per la giusta offerta. Sul centrale occhio al Galatasaray pronto, nei prossimi giorni, a tentare un primo approccio per arrivare al difensore.

Inter, Pavard può partire: la situazione su Bisseck

Negli ultimi giorni di mercato, Pavard può lasciare l’Inter; come detto, la società nerazzurra può avere il bisogno di una cessione per finanziare l’entrata di un nuovo difensore. Nei giorni scorsi era arrivata l’offerta, intorno ai 30 milioni di euro, per Bisseck ma la società ha rifiutato la proposta. Ecco perché l’x Bayern Monaco può lasciare i nerazzurri in questa fase finale di mercato.