L’Inter continua a lavorare su Lookman, obiettivo principale per rinforzare la rosa di Chivu a livello offensivo. I nerazzurri vogliono un giocatore che possa essere decisivo sia da titolare sia partendo dalla panchina. L’ultima offerta della finalista dell’ultima Champions League è stata rifiutata ma la situazione non è ancora chiusa. Lookman infatti vuole l’Inter e lo sta dimostrando in tutti i modi possibili andando anche allo scontro con la società bergamasca.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, gli agenti di Lookman sono attesi in Italia per provare a mettere un punto definitivo su quello che è diventato un vero e proprio tormentone di questo mercato estivo. L’Inter è disposta a rilanciare la propria offerta economica ma prima vuole sapere il prezzo dell’Atalanta per cedere l’attaccante e, al momento, i bergamaschi non hanno fissato una cifra. Il calciomercato è entrato nella sa fase finale e, proprio per questo, i prossimi giorni sembrano essere decisivi.

Inter, la verità su Arsenal-Lookman

I nerazzurri, come detto, vogliono Lookman e l’attaccante vuole andare all’Inter ma nel mercato le cose possono cambiare rapidamente come insegna la situazione Nunez. Tra i club pronti ad inserirsi troviamo l’Arsenal; i Gunners stanno operando in maniera importante sul mercato ma potrebbero decidere di fare un altro innesto a livello offensivo. Al momento siamo sul piano del semplice interesse perché la priorità di Lookman è andare all’Inter,