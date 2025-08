Il grande obiettivo di mercato dell’Inter è Lookman, attaccante dell’Atalanta che ha espresso, sul suo profilo Instagram, la volontà di andare via. L’esterno offensivo si è detto stupito dal fatto che la società bergamasca stia bloccando il suo trasferimento all’Inter. I nerazzurri, ricordiamolo, hanno offerto 42 milioni più 3 di bonus ma l’Atalanta ha rifiutato la proposta non ritenendola congrua al valore di un giocatore che, negli ultimi anni, è stato in grado di regalare non poche soddisfazioni ai tifosi bergamaschi. Nella giornata di oggi è intervenuto Percassi facendo chiarezza sulla questione.

L’amministratore delegato dell’Atalanta ha voluto fare il punto della situazione ricordando le due condizioni per vendere Lookman. “L’offerta doveva arrivare da una big europea e non avrebbe vestito in Italia una maglia diversa da quella dell’Atalanta“. Dichiarazioni importanti di Percassi che testimoniano come fosse presente la volontà di accontentare il giocatore senza però andare a rinforzare una squadra del massimo campionato italiano.

Atalanta-Lookman, cosa succede dopo le parole di Percassi

Le parole di Percassi fanno pensare all’impossibilità di cedere il giocatore in Italia; la questione, in realtà, è un filo diversa. L’attaccante vuole trasferirsi in nerazzurro e l’Inter non ha ancora abbandonato la pista. La sensazione è che la trattativa possa concludersi a favore dei nerazzurri a patto che i vice campioni d’Italia accontentino le richieste dei bergamaschi.