Nella giornata di ieri, è arrivata la risposta dell’Atalanta all’offerta dell’Inter (42 + 3) per Lookman. La società bergamasca ha rifiutato la proposta dei nerazzurri ritenendola non consona al valore del giocatore. Una decisione che ha scatenato l’ira dell’attaccante; l’esterno offensivo ha cancellato, sul suo profilo Instagram, ogni riferimento all’Atalanta. Ennesimo messaggio della volontà del giocatore di andare all’Inter. Si prospetta dunque un braccio di ferro tra la società e gli agenti del nigeriano.

Bisogna capire ora la volontà dell’Inter; la società nerazzurra, sia con Ausilio sia con Marotta, si è esposta in maniera importante sulla volontà di regalare Lookman a Chivu. L’esterno offensivo andrebbe a migliorare il reparto offensivo dei nerazzurri rilanciando le ambizioni scudetto della squadra finalista dell’ultima Champions. La sensazione è che portando l’offerta a 50 milioni di euro si possa chiudere la trattativa; possibile che l’Inter aspetti qualche cessione prima di dare l’affondo decisivo a Lookman.

Inter, la prima alternativa a Lookman

La seconda opzione a disposizione della società nerazzurra è quella di chiudere definitivamente la questione Lookman e virare su un altro obiettivo per rinforzare il reparto offensivo di Chivu. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, la principale alternativa al nigeriano è Nkunku. L’attaccante lascerà il Chelsea in questa sessione estiva di mercato; il suo stipendio è alto ma i nerazzurri, qualora non riuscissero a sbloccare Lookman, andrebbero con decisione sul giocatore dei Blues.