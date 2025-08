Inter, riesplode il caso | Un campione d’Italia non è incedibile. Anzi, deve andare via!

Non tutti i big nerazzurri resteranno nell’Inter passata da Simone Inzaghi a Chivu. Un campione d’Italia farà le valigie.

Un po’ a turno, tutti i big dell’Inter sono stati messi in forte discussione, a tal punto di diventare un caso. Tranne Lautaro Martinez, capitano e leader sia sotto l’egida di Simone Inzaghi sia ora con Cristian Chivu, in tanti sono stati sul punto di cambiare maglia.

L’anno scorso di questi tempi, Denzel Dumfries aveva un piede fuori dall’Inter, sia per quella continuità di rendimento che non ha mai avuto, sia soprattutto per la grande differenza tra domanda e offerta in termini di rinnovo.

Perfino dopo la firma si era paventava la cessione, che per il momento non è arrivata, per mancanza di una sostanziosa offerta che potesse soddisfare entrambe le parti. Dimarco non era certo di restare all’Inter. Tutt’altro. È rimasto soltanto per la sua fede nerazzurra che gli ha fatto declinare la super offerta del Manchester City.

Idem Per Nicolò Barella (su cui ora c’è il Real Madrid) e Alessandro Bastoni. E che dire di Marcus Thuram. Quella clausola un po’ così aveva attirato i club internazionali, così come quel like sul post di Calha versus Lautaro Martinez, che aveva fatto prefigurare una rottura con la Beneamata. Già, Calha.

Il caso dei casi

Il centrocampista turco è stato il più a rischio cessione. Buon per i tifosi nerazzurri che le offerte di Galatasaray e Fenerbahce non sono mai arrivate. E non è detto che la sua permanenza sia sicura al 100%, sia per l’età di Calha, sia perché l’Inter davanti a una vera offerta, è disposta a trattare.

Per il momento, comunque, l’idolo della tifoseria nerazzurra, l’ex Milan che non perde occasione per ironizzare sul suo passato, resta al posto suo, anche se non è più un imprescindibile, a differenza di Bastoni, Barella e Lautaro Martinez.

Può partire in questo mercato

L’interesse dell’Inter per Frendrup, il cambio di sistema di Chivu nel segno di un’Inter più verticale, ma soprattutto la mancanza di un feeling mai nato, potrebbe portare alla cessione di Piotr Zielinski. Eppure l’Inter fece carte false per prendere il campione d’Italia del Napoli, che ora può partire già in questa sessione di mercato.

Secondo Gazzetta dello Sport, l’Inter sta facendo delle riflessioni sul polacco, reduce da una stagione sottotono, costellata da troppi infortuni, con quell’ingaggio da 4,5 milioni di euro che rappresenta oltre tutto un peso per la Beneamata. In Arabia Saudita potrebbero riavere un ritorno di fiamma per il nazionale polacco: stavolta la sensazione è che non ci sarà nessun rifiuto.