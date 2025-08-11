Marotta, il “vizietto” non passa mai di moda | Inter, colpo a zero per la Champions. E i tifosi approvano!

Oaktree cambia la strategia di mercato dell’Inter, ma il “vizietto” di Marotta di prendere top player a parametro zero non passa mai di moda.

Oaktree è pronta a “sovvenzionare” gli ambiziosi traguardi dell’Inter anche nel futuro, lo ha dimostrato mantenendo i big nerazzurri, in maniera relativamente facile, visto che hanno tutti hanno rinnovato con largo anticipo.

Ma per alzare trofei si può perseguire anche un’altra strada, basata sempre sulla sostenibilità ma anche su acquisti mirati, prediligendo prospetti interessanti, validi per il presente ma soprattutto per il futuro dell’Inter.

In questo contesto s’incastrano le new entry come Sucic e Bonny, ma anche il ritorno di Pio Esposito, che l’Inter non ha voluto nemmeno utilizzare, come contropartita tecnica, per arrivare ad Ademola Lookman.

È la nuova strada indicata da Oaktree, fortemente votata ad abbassare la media d’età del gruppo squadra nerazzurro, la più alta non solo della Serie A ma dell’intero continente europeo. Stop a questa filosofia dilagante nel ciclo, comunque ottimo, di Simone Inzaghi.

Marotta non si toglie quel “vizietto”

Ma Beppe Marotta è stato sempre un maestro nel prendere i parametro zero, a prescindere dall’età: se c’è un’occasione, l’attuale presidente dell’Inter è lì a cogliere l’opportunità. Impossibile togliergli quel “vizietto”.

Così, mentre tutta la dirigenza nerazzurra si è concentrata sul caso Ademola Lookman, il presidente dell’Inter sta monitorando un’altra occasione che, se sfruttata, porterebbe l’Inter a diventare nuovamente una delle candidate non solo allo scudetto, bensì anche alla Champions League.

Come Kylian Mbappé

Al Paris Saint Germain potrebbe verificarsi un altro caso simil Kylian Mbappé, andato via dal Parco dei Principi a parametro zero. Ecco chissà che non accada la stessa cosa con Gigio Donnarumma. Le condizioni ci sono tutte. Il Nazionale Azzurro, uno dei principali protagonisti che ha permesso al club francese di alzare l’iconica Coppa con le Orecchie, non ha ancora rinnovato il contratto con il PSG. Ed è ben lontano dal farlo, stando alla stampa francese. Non solo.

Sempre secondo i media transalpini, il Paris Saint Germain è sulle tracce di Lucas Chevalier, cresciuto nel settore giovanile del Lilla ed esploso proprio con i Mastini francesi, con il quale ha vinto uno “scudetto” anche se come terzo portiere. Ora è uno dei portieri più ambiti di Francia (e non solo), e il Paris Saint Germain è in pole: proprio nell’anno che porta Gigio Donnarumma alla scadenza di contratto. Sui social nessun dubbio: i tifosi dell’Inter approvano la mossa di Marotta di prendere il portierone Azzurro, nonostante i suoi trascorsi al Milan. Al diavolo il campanilismo.