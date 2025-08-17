L’Inter, nella serata di ieri, ha giocato l’ultima amichevole precampionato. I nerazzurri hanno affrontato l’Olympiakos e si sono imposti 2-0 grazie alle reti di Dimarco e Thuram. Buone sensazioni dunque per Chivu in vista dell’esordio in campionato. L’unico problema riguarda l’infortunio proprio dell’esterno azzurro, giocatore fondamentale nel sistema di gioco dell’Inter per la sua capacità di rappresentare una soluzione offensiva in più all’interno della partita. L’amichevole di Dimarco è durata una mezz’ora con Chivu ad aver inserito, al suo posto, Luis Henrique.

E’ stato lo stesso Dimarco che ha chiesto il cambio; per l’azzurro si tratta di un problema alla coscia destra che dovrà essere rivalutato nel corso dei prossimi giorni. La speranza di Chivu è quella di non perdere troppo a lungo un giocatore troppo importante per la sua idea di gioco. Al momento la presenza dell’azzurro, per la prima di campionato, è quantomeno in dubbio; il giocatore farà di tutto per esserci ma non è da escludere che possa tornare a disposizione direttamente alla seconda giornata.

Inter, buona prova di Thuram in amichevole

Se l’infortunio di Dimarco è la nota negativa dell’amichevole contro l’Olympiakos, il rovescio della medaglia riguarda la buona prestazione di Thuram. Il centravanti francese vuole essere protagonista nella stagione che sta per iniziare; l’obiettivo è essere più continuo rispetto allo scorso campionato e trascinare la sua squadra verso traguardi importanti.