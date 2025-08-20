L’Inter si sta preparando all’esordio in campionato ma, nel frattempo, deve continuare a ragionare sul discorso relativo al calciomercato. La società, dopo l’addio di Zalewski e quello probabile di Asllani, vuole rinforzare la rosa di Chivu. Gli obiettivi sembrano essere un difensore (interessa Solet), un centrocampista (piace Kone ma la Roma non è disposto a cederlo) e un giocatore offensivo che salti l’uomo e crei la superiorità numerica. Sempre per quanto riguarda l’attacco, in uscita Pio Esposito è stato cercato dal Napoli.

Il Napoli, dopo l’infortunio di Lukaku, ha bisogno di un nuovo attaccante per sopperire all’assenza del belga e affrontare, nel migliore dei modi, le 4 competizioni. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, la società partenopea aveva messo nel mirino Pio Esposito offrendo 45 milioni di euro. Cifra decisamente importante ma che i nerazzurri hanno rifiutato. L’Inter ritiene Pio Esposito incedibile e non ha nessuna intenzione di cederlo.

Calciomercato Inter, Pio Esposito non si tocca

Una stagione ricca di impegni e con la volontà di arrivare in fondo a tutte le competizioni; Pio Esposito, che ha disputato un precampionato di buonissimo livello, è considerato un giocatore in grado di fornire un contributo importante all’interno della stagione. Parte dietro nelle gerarchie rispetto a Lautaro e Thuram ma, in alcune partite, non è da escludere una sua titolarità.