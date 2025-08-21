Inter, dai e dai finalmente è arrivato | Un nerazzurro in più a disposizione di Cristian Chivu

Impazza il mercato, Inter in prima fila per rinforzare la squadra di Cristian Chivu. Ora un nerazzurro in più a disposizione.

Doveva essere un’estate di grandi cambiamenti per un’Inter a caccia di rivalsa dopo il tramonto dell’esperienza di Simone Inzaghi, terminato con quel deludente “zero tituli”. Il Mondiale per Club è stato un antipasto per Cristian Chivu.

Nonostante la conferma dello zoccolo duro che ha dominato in Italia e conquistato due finali di Champions League in tre anni, le dinamiche del calciomercato prenderanno a breve forma, puntando a costruire la squadra del futuro sotto la guida del nuovo tecnico, Cristian Chivu.

La Beneamata sta lavorando in silenzio, ma con grande efficacia, per alleggerire il monte ingaggi e accumulare un tesoretto prezioso dalla cessione degli esuberi. Questo capitale sarà cruciale per finanziare gli acquisti mirati che permetteranno a Cristian Chivu di plasmare una rosa perfettamente funzionale alla sua visione di gioco.

Zalewski, Agoumé e i due Stankovic, prossimamente anche Asllani, hanno permesso alla squadra mercato nerazzurro di accumulare un tesoretto importante. L’obiettivo è chiaro: non solo vendere i giocatori non più centrali nel progetto, ma anche reinvestire intelligentemente per portare a Milano talenti e professionisti capaci di integrarsi subito e fare la differenza.

La transizione

In questa fase di transizione, dove ogni mossa è ponderata per il bene della squadra e aspettando il grande colpo di mercato, non più Lookman ma forse Manu Koné della Roma per cui Marotta e compagnia sono in procinto di alzare la prima offerta, rifiutata, di 40 milioni di euro, ecco una risorsa in più per Chivu.

Dopo un periodo travagliato in Iran che lo ha tenuto lontano dai campi, e le tante offerte di mercato non andate a buon fine, Mehdi Taremi è tornato a Milano. Le voci si rincorrevano, ma ora sembrano confermate.

La decisione presa

L’attaccante iraniano, inizialmente destinato all’Under 23 vista la sua situazione di quasi esubero, è stato invece aggregato alla prima squadra. La sua presenza in rosa darà a Chivu un’opzione offensiva in più, offrendo al tecnico un’alternativa tattica che potrebbe rivelarsi molto utile nel corso della stagione.

La sua situazione è ancora da definire e il mercato potrebbe ancora riservare sorprese, ma una cosa è certa: per ora Taremi fa parte a tutti gli effetti del gruppo della prima squadra, pronto a mettersi a disposizione del suo allenatore per la stagione che verrà. Il ritorno del giocatore non è solo un beneficio tecnico per la squadra, ma anche una mossa che dimostra la volontà del club di valorizzare ogni risorsa a disposizione. In fondo il campionato è dietro l’angolo.