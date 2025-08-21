Quarantacinque milioni? Ne vale molti di più | Marotta rifiuta l’offertona: resta all’Inter

A caccia del colpo dell’estate, l’Inter d’un tratto deve difendersi dall’assalto a un nerazzurro. Marotta dice no a 45 milioni di euro.

Ancora pochi giorni per far esplodere un colpo in canna che l’Inter non è riuscito a mettere a segno. Sì perché dopo aver blindato tutti i suoi gioielli, Frattesi e Calha su tutti, la squadra mercato nerazzurra ha iniziato a sbattere sui muri.

Invalicabile quello dell’Atalanta. Neanche davanti a 45 milioni di euro la famiglia Percassi ha ceduto Ademola Lookman, tornato Zingonia con il dente avvelenato perché voleva andare via da Bergamo. Aveva perfino un accordo verbale con l’Inter, ma non c’è stato niente da fare. Nemmeno la volontà del nigeriano è servita a far breccia nel bunker atalantino.

A costo di tenersi un giocatore scontento, con tutti i rischi del caso, l’Atalanta non è scesa a patti, né è indietreggiata di un millimetro, quasi non lo volesse vendere all’Inter. Sì perché a pensarci bene alla fine la stagione passata alla fine ha detto sì alla Juventus per Koopmeiners, pagato 60 milioni di euro.

All’Inter mancavano 5 milioni di euro per arrivare a Lookman: niente sconti, niente di niente. Così Marotta e la squadra mercato interista ha virato su altri giocatori, neanche un esterno offensivo: niente tridente, il colpo va portato a segno altrove.

Un altro no

Seppur non c’è ancora un no definitivo e la trattativa è ancora possibile, l’Inter ha provato, e non ha ancora del tutto desistito, per Manu Koné della Roma, arrivando a offrire 40 milioni di euro per il centrocampista della Roma.

Sono dovuti scendere in campo i Friedkin per bloccare tutto. Può darsi che l’Inter alzerà la posta, i soldi ci sono grazie alla cessione di tanti esuberi, anche se c’è ancora da piazzare Asllani, la cui pista Bologna si è raffreddata. Nel frattempo però, altro colpo inesploso.

La difesa vince sull’attacco

Un doppio assalto, per il momento, infruttuoso per un’Inter che è più performante quando si difende, che quando attacca. Già, il Napoli ha tentato il colpo gobbo, provando a prendere Pio Esposito, gioiellino nerazzurro rientrato dal prestito allo Spezia, per restare all’Inter.

Secondo Mediasetsport, infatti, il sogno di Aurelio De Laurentiis era quello di sostituire l’infortunato Lukaku proprio Pio Esposito. Ma l’Inter non si sarebbe nemmeno messa a sedere al tavolo delle trattative per l’attaccante nerazzurro, nemmeno di fronte a una offerta iniziale di 45 milioni! Un no secco e perentorio quello di Marotta, su segnalazione di Chivu, che considera Pio Esposito incedibile.