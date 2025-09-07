Inter: rottura del crociato anteriore | Gli esami non lasciano dubbi: stagione a dir poco compromessa

Il Virus UEFA colpisce alla prima occasione. Scamacca Gudmundsson e Rrahmani ko. Infortunio pesantissimo in casa Inter.

Tra tutti i mali di inizio stagione, il Virus UEFA (che diventa FIFA lontano dall’Europa) è quello più pesante da digerire, fa infuriare i club per le troppe partite che si disputano in un anno; fa scervellare gli allenatori, costretti a soluzioni alternative non preventivabili.

Così, alla prima sosta per le Nazionali, si contano le prime “vittime” del Virus UEFA. Il primo a cadere sotto la mannaia degli infortuni è stato Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana prima ancora del 5-0 all’Estonia con cui gli Azzurri hanno bagnato positivamente il debutto di Ringhio Gattuso sulla panchina Azzurra.

Il centravanti dell’Atalanta è tornato a Bergamo, a Zingonia, sottoponendosi ad ulteriori esami strumentali, che hanno evidenziato una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare.

Brutte notizie per Ivan Juric, soprattutto perché i tempi di recupero sono incerti: c’è un’infiammazione, impossibile pensare a quando tornerà in campo un centravanti peraltro bersagliato dagli infortuni. Scamacca si sottoporrà a terapie, la sua situazione verrà migliorata giorno per giorno.

Alert Fiorentina e Napoli

Da Reykjavik non arrivano belle notizie per la Fiorentina: Gudmundsson va a segno nel 5-0 dell’Islanda al malcapitato Azerbaigian, ma l’ex Genoa non se l’è potuta godere fino in fondo: proprio in occasione del gol è stato toccato duro da un suo avversario, uscendo anzitempo dopo poco più di un’ora di gioco.

Anche il Napoli è in apprensione per le condizioni di un suo tesserato: Kosovo travolto 4-0 in Svizzera, Rrahmani costretto al cambio dopo poco più di un’ora, a causa di un problema muscolare tutto da valutare. Non proprio il top per l’inizio di un settembre ricco di impegni per il nazionale kosovaro. Tant’è.

Un brutto infortunio

La stagione di Annamaria Serturini è quantomeno compromessa dopo l’infortunio subito nei preliminari di Women’s Champions League. Gli esami a cui è stata sottoposto la centrocampista nerazzurra non le hanno dato scampo: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, intervento chirurgico e una lunga riabilitazione.

“Il rumore di quel crack che ancora ora rimbomba nella mia testa, e quella diagnosi che mai avrei voluto sentirmi dire da un medico – ha scritto l’Azzurra sui suoi social – sarai qualcosa di duro da superare ma non pensare che avrai a che fare con una persona semplice da buttare giù. Tornerò più determinata che mai”.