Inizio di campionato difficile per l’Inter; i nerazzurri hanno vinto la prima contro il Torino per poi perdere sia con l’Udinese sia con la Juventus. Il derby d’Italia è stata una girandola di emozioni con Lautaro e compagni che erano andati avanti, per 3-2, a pochi minuti dalla fine. Sembrava poter essere la serata perfetta e invece l’orgoglio della Juventus ha ribaltato tutto: prima Thuram e poi Adzic hanno fatto uscire l’Inter dal campo con la testa bassa. Sconfitta pesante per come è arrivata e dove sono emerse tutte le difficoltà dei nerazzurri.

Il primo problema è quello difensivo; tra Udinese e Juventus, l’Inter ha incassato sei gol su sei tiri subiti. Una situazione su cui bisogna lavorare assolutamente. Una squadra con gli obiettivi dei nerazzurri non può assolutamente essere così fragile quando viene attaccata. Negli ultimi minuti del derby d’Italia è venuta meno quella concentrazione e quella cattiveria fondamentali per raggiungere risultati importanti. Tra le difficoltà difensive bisogna registrare, per forza di cose, la prestazione di Sommer. L’estremo difensore ha diverse responsabilità in occasione del definitivo 4-3.

Inter, difficoltà di inizio stagione: i nuovi innesti

Contro la Juventus ha esordito Akanji dal primo minuto mentre nella ripresa sono entrati Sucic e Bonny. Gli ultimi due sembrano aver conquistato, tra i nuovi arrivati, la fiducia totale di Chivu. Discorso diverso per Diouf e Luis Henrique, impiegati veramente con il contagocce nonostante siano stati acquistati per un totale di 50 milioni di euro, 25 a testa. Chiaro che se si vuole dare una sterzata servirà integrare il prima possibile tutti i nuovi acquisti.