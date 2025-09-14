La Juventus vince il derby d’Italia al mercato | Comolli, che sgarbo a Marotta!

La Signora ammalia un nerazzurro: altro che Inter, Comolli supera Marotta nella corsa al prossimo acquisto.

Il derby d’Italia tra Juventus e Inter non è mai una partita come le altre. È più di una semplice sfida per i tre punti in classifica. È la storia di due club che hanno segnato epoche, di una rivalità che si è cementata nel tempo, di incroci, scambi e scontri accesi.

Dalla storica querelle di calciopoli, passando per i successi recenti, fino ad arrivare alle partite di mercato. E proprio su questo terreno, il più insidioso, si è giocato l’ennesimo capitolo di una saga che sembra non avere mai fine.

Il derby d’Italia, insomma, non si limita a una semplice partita in campo, ma è una lotta continua, dove ogni mossa, ogni acquisto, ogni trattativa rappresenta un tassello cruciale nella battaglia per la supremazia in Italia. Altro che campanilismo.

Il derby d’Italia è una delle sfide più sentite e cariche di storia della Serie A. Ma per comprendere appieno il significato di questa partitissima, non bisogna fermarsi solo ai 90 minuti sul campo. È una sfida che si estende ben oltre il fischio d’inizio.

L’Inter flirta

A scuotere le acque, questa volta, al di là della partita in sé e per sé, è l’idea che l’Inter stia flirtando seriamente con l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. Il suo contratto, in scadenza nel 2026, lo rende appetibile per le mosse a parametro zero.

Marotta, con la sua ben nota abilità nel muoversi su questo fronte, sta sondando il terreno con il procuratore del giocatore per capire se c’è margine di manovra. Un eventuale addio di Vlahovic, per di più a parametro zero, porterebbe l’Inter a un colpo clamoroso. O forse no?

La Signora gli fa l’occhiolino

In questo incrocio di mercato, la Juventus sembra avere un piano ben preciso. Nonostante la possibile perdita di un attaccante come Vlahovic possa sembrare un duro colpo, i bianconeri hanno già individuato il successore ideale.

Proprio lui: Ademola Lookman, l’oggetto del desiderio dell’Inter per l’intera estate. La Beneamata aveva trattato a lungo con l’Atalanta, che non è mai indietreggiata di un centimetro.

Ecco, laddove non è arrivato Marotta, potrebbe spingersi Damien Comolli, il nuovo uomo mercato di una Juventus. Se da un lato l’Inter flirta con il futuro di Vlahovic, dall’altro Comolli sembra voler fare sul serio per Lookman. È l’ennesimo incrocio di mercato tra due club che, quando si tratta di fare la guerra sul campo o sul tavolo delle trattative, non si tirano mai indietro. Anche questo è il derby d’Italia.