Gol e assist al servizio di Chivu | L’Inter sorprende tutti con questa mossa inaspettata di mercato

Ausilio e Marotta un dinamico duo: una mossa inaspettata di mercato regala a Chivu un rinforzo che porta gol e assist.

Dietro una grande squadra, c’è una grande società. Si dice sempre così, ma basta vedere dove è arrivata l’Inter per far diventare quello slogan, un fatto concreto. Beppe Marotta e Piero Ausilio, il dinamico duo che ha riportato l’Inter sul tetto d’Italia, dimostra ancora una volta la sua visione a 360 gradi.

Le loro scelte di mercato, che hanno permesso a Simone Inzaghi di costruire una squadra dominante e di sfiorare la gloria europea per ben due volte, si stanno ora concentrando sul futuro del club.

Con la stessa abilità e astuzia, il focus si sposta sulle fondamenta, al servizio dell’erede di Simone Inzaghi, l’ex talentuoso tecnico della Primavera, Cristian Chivu, che ha convinto dirigenza e proprietà nerazzurra anche grazie alla sua esperienza al Parma, salvatolo dalla retrocessione.

Certo, Lookman è ancora un rimpianto. Manu Koné un obiettivo saltato o forse rinviato visto che l’Inter non ha perso di vista il centrocampista francese della Roma, lo sta attenzionando perché sa che la Roma deve vendere, le servono qualcosa come 90 milioni di euro di plusvalenze a giugno 2026, per rispettare i rigidi parametri del Fair Play Finanziario.

Avanti tutta

Così l’Inter si sta muovendo anche a campionato in corso. Non solo Koné. Ecco un’altra trattativa venir fuori allo scoperto. Sembrava un’opportunità sfumata, ma non è così. Marotta e Ausilio al servizio di Cristian Chivu, hanno in mente un’altra sorpresa in serbo.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Inter starebbe nuovamente sulle tracce di Joel Ordóñez, difensore centrale, classe 2004, attualmente in forza al Club Brugge.

Stavolta si fa

Un nome già trattato questa estate, senza affondare il colpo. Ora il ritorno di fiamma, vista l’età avanzata di Acerbi e De Virj. Chivu cerca un elemento di spessore, un giovane prospetto in grado di crescere e, un domani, diventare un pilastro della prima squadra.

Ordóñez è l’identiki perfetto, nonostante la sua giovane età, ha già accumulato un’esperienza notevole. Con la maglia del Bruges, ha collezionato ben 84 presenze, dimostrando una maturità e una continuità: 4 gol e 2 assist, il che non guasta mai. La mossa su Ordóñez è un chiaro segnale della nuova strategia dell’Inter di Marotta e di Ausilio, attenti a quei due.