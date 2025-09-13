Ciao Acerbi, ciao De Vrij | L’Inter ha altro per la testa: sorpasso derby, anticipa tutti già per gennaio

Prosegue senza sosta la campagna di ringiovanimento dell’Inter: Acerbi e De Vrij al capolinea. Marotta anticipa tutti già per gennaio.

L’Inter ha fretta di ringiovanire la rosa, così il mercato, per i nerazzurri, non va mai in vacanza. La strategia, voluta da Oaktree e messa in pratica dal geniale duo dirigenziale Marotta-Ausilio, punta a una cosa sola: abbassare l’età media della rosa senza rinunciare ai grandi nomi che hanno portato al successo.

Nessun ridimensionamento, sia chiaro. Non a caso l’Inter ha mantenuto i pilastri attuali, tutti i suoi big, iniziando a sondare il terreno per giovani talenti che possano garantire un futuro ambizioso, e in questo senso.

Su queste basi, la strada di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij sembra essere arrivata al capolinea. I due difensori, pur essendo ancora validi, non rientrano più nel progetto a lungo termine del club. La loro partenza, probabilmente a fine stagione, potrebbe essere addirittura anticipata. Almeno uno dei due via a gennaio.

È un passo fondamentale verso un’Inter più giovane e dinamica. Per questo, la dirigenza nerazzurra ha già messo gli occhi su un profilo che corrisponde perfettamente a questa filosofia. Marotta e Ausilio non hanno affatto perso tempo.

Ancora tu

Il nome tornato sulla bocca di tutti è quello di Joel Ordóñez, centrale ecuadoriano, classe 2004, attualmente in forza al Club Brugge. Un talento che ha già attirato l’attenzione di diversi club europei, ma l’Inter sembra in vantaggio e potrebbe tentare un’accelerata già a gennaio, con l’idea di anticipare la concorrenza.

Ordóñez ha dimostrato di essere un difensore moderno e completo. Forte fisicamente e abile nell’uno contro uno, il sudamericano ha anche un’ottima visione di gioco e la capacità di impostare l’azione dal basso. Le sue incursioni offensive, che lo rendono pericoloso anche in zona gol, sono un ulteriore plus che ha convinto lo staff tecnico nerazzurro. Il suo arrivo a Milano non sarebbe solo un investimento per il futuro, ma anche un rinforzo immediato che si integrerebbe perfettamente nel sistema di gioco di Simone Inzaghi, offrendo un’alternativa di grande prospettiva.

Battuto il Milan

Ma l’interesse dell’Inter non si ferma a Ordóñez. Un altro nome sul taccuino della dirigenza nerazzurro è quello di Konstantinos Koulierakis, centrale greco classe 2003, attualmente in forza al Wolfsburg. Valutato circa 25 milioni di euro, il suo nome non è nuovo nel panorama italiano, essendo stato cercato dal Milan quando ancora militava nel PAOK Salonicco. Ma l’Inter è molto più avanti.

L’Inter ha inserito Koulierakis tra gli obiettivi principali per la prossima estate. Tuttavia, l’intenzione è quella di non farsi trovare impreparati. Se l’opportunità si presentasse, i nerazzurri potrebbero addirittura provare a bruciare i tempi e a tentare l’affondo già a gennaio. Ciao Acerbi, ciao De Vrij.